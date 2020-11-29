MASolomko написав:Почему-то не начислился кешбек по коммуналке для карты всеМОЖУ-Yasno за траты от 15 и 19 числа (операции 170 и 70 грн). Через поддержку в телефонном режиме узнал МСС-коды данных операций
А другого способа узнать МСС нет? Например, у Моно он в выписке есть. Впрочем, по сравнению с тем же Моно тут бардак во всем.
Или это глобальный сбой...
Боюсь, что это глобальная фича и нам с ней жить...
платил 21.11 (до 18:00, ПУМБ) и 22.11 (до 9:00, PayHub, iPay, Next) кешбек 24.11 пришел за оплаты 21.11 и за оплаты 22.11 через PayHub
За оплаты 22.11 через iPay и Next кешбека да сих пор (30.11) нет. (Хотя там все то же, что и при оплатах в другие дни, кроме номеров счетов)
Судя по тому, что на разные карты кешбек приходит в одни и те же дни при разных датах оплаты, то, похоже компьютеры ПУМБа сейчас немного перенагрузились с этими подсчетами. Да и выше посты про сбои это подтверждают.
Подожду конца дня (30-е - это шестой раб.день после 22-го) и буду теребить горяченькую...
Спасибо. Один единственный адекватный, полный отзыв. Я узнал все, что хотел.
Добрый день. А за электричество через что лучше заплатить, чтобы прошло кошерным МСС 4900? В ПУМБ онлайн это можно сделать?
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