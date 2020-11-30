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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18
Aktus
Бладарю за ответы, и в личке тоже, плюсую. Сегодня прилетел кб еще по 2 оплатам коммуны. Советую коллегам горячку не напрягать! У меня 4 оплаты были 19.11. Так вот 2 сразу 20 списались и 23 был кб. А 2 списались 25, естестно кб сегодня. Нужно смотреть в истории операций дату списанияи от нее отсчитывать 5 раб.дн.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32
Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:44
Vorlon написав:
Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь?
Сегодня ещё последний день месяца, может поэтому решили все долги позакрывать.
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