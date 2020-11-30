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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18
Aktus
Бладарю за ответы, и в личке тоже, плюсую. Сегодня прилетел кб еще по 2 оплатам коммуны. Советую коллегам горячку не напрягать! У меня 4 оплаты были 19.11. Так вот 2 сразу 20 списались и 23 был кб. А 2 списались 25, естестно кб сегодня. Нужно смотреть в истории операций дату списанияи от нее отсчитывать 5 раб.дн.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32
Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь?
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Vorlon
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:44
Vorlon написав:
Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь?
Сегодня ещё последний день месяца, может поэтому решили все долги позакрывать.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:57
MASolomko написав:
Почему-то не начислился кешбек по коммуналке для карты всеМОЖУ-Yasno за траты от 15 и 19 числа (операции 170 и 70 грн)...
Кешбека нет :/
Да и операция оплаты коммунальных в Приват24 от 27 числа сегодня вернулась и снялась с комментариями "оплата частями". Однозначно что-то там тестируют!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:24
Сделал заявку на ясно. Минут через 10 был входящий звонок, но сорвался через 2 сек., ничего не успел сказать. Больше не звонили, заявку повторно не принимают. Как думаете, как дальше поступить?
Боюсь, что если на гарячку позвоню, то собьется ссылка именно на ясно, и потом не подключат к коммунальной акции
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:14
velvet написав: Vorlon написав:
Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь?
Сегодня ещё последний день месяца, может поэтому решили все долги позакрывать
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По оплате коммуналки за 20 число КБ нет.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:17
valya написав:Aktus
Бладарю за ответы, и в личке тоже, плюсую. Сегодня прилетел кб еще по 2 оплатам коммуны. Советую коллегам горячку не напрягать! У меня 4 оплаты были 19.11. Так вот 2 сразу 20 списались и 23 был кб. А 2 списались 25, естестно кб сегодня. Нужно смотреть в истории операций дату списанияи от нее отсчитывать 5 раб.дн.
Оплата за коммуналь от 20 числа провелась 20 числом. КБ нет. Кто бы вычислил алгоритм начисления КБ исходя из всей инфе на форуме?..
Лестницу к небесам,
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:21
Сейчас возбудил ПУМБ онлайн. Все карты подтянулись, кроме кредитной. Пишет, что счета будут доступны в 01-30. Это нормально для ПУМБ?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:23
Внятные тарифы на ВсеМожу найти не могу, посему вопрос.
1. Гасим до 30 числа следующего месяца?
2. % на свои какой?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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