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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2669267026712672>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:18

Aktus
Бладарю за ответы, и в личке тоже, плюсую. Сегодня прилетел кб еще по 2 оплатам коммуны. Советую коллегам горячку не напрягать! У меня 4 оплаты были 19.11. Так вот 2 сразу 20 списались и 23 был кб. А 2 списались 25, естестно кб сегодня. Нужно смотреть в истории операций дату списанияи от нее отсчитывать 5 раб.дн.
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32

Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:44

  Vorlon написав:Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь? :?

Сегодня ещё последний день месяца, может поэтому решили все долги позакрывать.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:01

  Vorlon написав:Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь? :?

Не, мне в прошлый раз во вторник пришел. :) Сегодня так и не пришел. Видимо, у меня по вторникам приходит. :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:57

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Почему-то не начислился кешбек по коммуналке для карты всеМОЖУ-Yasno за траты от 15 и 19 числа (операции 170 и 70 грн)...
Кешбека нет :/

Да и операция оплаты коммунальных в Приват24 от 27 числа сегодня вернулась и снялась с комментариями "оплата частями". Однозначно что-то там тестируют!
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:24

Сделал заявку на ясно. Минут через 10 был входящий звонок, но сорвался через 2 сек., ничего не успел сказать. Больше не звонили, заявку повторно не принимают. Как думаете, как дальше поступить?
Боюсь, что если на гарячку позвоню, то собьется ссылка именно на ясно, и потом не подключат к коммунальной акции
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:14

  velvet написав:
  Vorlon написав:Может они только по понедельникам начисляют коммунальный кэшбек теперь? :?

Сегодня ещё последний день месяца, может поэтому решили все долги позакрывать.

По оплате коммуналки за 20 число КБ нет. :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:17

  valya написав:Aktus
Бладарю за ответы, и в личке тоже, плюсую. Сегодня прилетел кб еще по 2 оплатам коммуны. Советую коллегам горячку не напрягать! У меня 4 оплаты были 19.11. Так вот 2 сразу 20 списались и 23 был кб. А 2 списались 25, естестно кб сегодня. Нужно смотреть в истории операций дату списанияи от нее отсчитывать 5 раб.дн.

Оплата за коммуналь от 20 числа провелась 20 числом. КБ нет. Кто бы вычислил алгоритм начисления КБ исходя из всей инфе на форуме?..
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:21

Re: ПУМБ

Сейчас возбудил ПУМБ онлайн. Все карты подтянулись, кроме кредитной. Пишет, что счета будут доступны в 01-30. Это нормально для ПУМБ?
Лестницу к небесам,
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:23

Внятные тарифы на ВсеМожу найти не могу, посему вопрос.
1. Гасим до 30 числа следующего месяца?
2. % на свои какой?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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