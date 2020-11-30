Ждать второго звонка. Мне где-то перезвонили через 4 часа.
Иначе идём в отделение, удаляем через менеджера заявку и делаем повторно заявку через страницу Yasno.
Ага. Уже не первую ночь такое.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:32
Re: ПУМБ
Ждать второго звонка. Мне где-то перезвонили через 4 часа.
Иначе идём в отделение, удаляем через менеджера заявку и делаем повторно заявку через страницу Yasno.
Ага. Уже не первую ночь такое.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:35
Чтите тута - viewtopic.php?p=5106581#p5106581
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:36
MASolomko
Чтобы сберечь нервы, в ПУМБ онлайн после 21-00 лучше не заходить!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:39
Re: ПУМБ
а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:40
Я понял. Это КБ насчитывают. Для этого надо наносить воды, наколоть дров, развести огонь и т.д. Ведь без этого сервера ни днем, ни ночью работать не могут. Пипец!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:42
Они перезвонят позже.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:46
Re: ПУМБ
Пумб - не позднее 3-го , прошлый месяц продуктаи не радовал.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:53
1 ноября на ноябрь уже была возможность выбрать категории
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