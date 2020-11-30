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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:32
AVF написав:
Как думаете, как дальше поступить?
Ждать второго звонка. Мне где-то перезвонили через 4 часа.
Иначе идём в отделение, удаляем через менеджера заявку и делаем повторно заявку через страницу Yasno.
BVA1 написав:
Это нормально для ПУМБ?
Ага. Уже не первую ночь такое.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:35
BVA1 написав:
Сейчас возбудил ПУМБ онлайн. Все карты подтянулись, кроме кредитной. Пишет, что счета будут доступны в 01-30. Это нормально для ПУМБ?
Чтите тута - viewtopic.php?p=5106581#p5106581
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:36
MASolomko
Чтобы сберечь нервы, в ПУМБ онлайн после 21-00 лучше не заходить!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:39
а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))
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cohan
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:40
Flamingo написав: BVA1 написав:
Сейчас возбудил ПУМБ онлайн. Все карты подтянулись, кроме кредитной. Пишет, что счета будут доступны в 01-30. Это нормально для ПУМБ?
Чтите тута - viewtopic.php?p=5106581#p5106581
Я понял. Это КБ насчитывают. Для этого надо наносить воды, наколоть дров, развести огонь и т.д. Ведь без этого сервера ни днем, ни ночью работать не могут. Пипец!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:42
AVF написав:
Сделал заявку на ясно. Минут через 10 был входящий звонок, но сорвался через 2 сек., ничего не успел сказать. Больше не звонили, заявку повторно не принимают. Как думаете, как дальше поступить?
Боюсь, что если на гарячку позвоню, то собьется ссылка именно на ясно, и потом не подключат к коммунальной акции
Они перезвонят позже.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:46
cohan написав:
а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))
Пумб - не позднее 3-го , прошлый месяц продуктаи не радовал.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:53
cohan написав:
а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))
1 ноября на ноябрь уже была возможность выбрать категории
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Додано: Вів 01 гру, 2020 01:54
ukrprom2014 написав:
Внятные тарифы на ВсеМожу найти не могу, посему вопрос. 1. Гасим до 30 числа следующего месяца? 2. % на свои какой?
1. Да. 2. % на свои нет.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:34
Пока висят прошлые категории кэшбэка в Вайбере.
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