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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2670267126722673>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:32

Re: ПУМБ

  AVF написав:Как думаете, как дальше поступить?
Ждать второго звонка. Мне где-то перезвонили через 4 часа.
Иначе идём в отделение, удаляем через менеджера заявку и делаем повторно заявку через страницу Yasno.

  BVA1 написав:Это нормально для ПУМБ?
Ага. Уже не первую ночь такое.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:35

  BVA1 написав:Сейчас возбудил ПУМБ онлайн. Все карты подтянулись, кроме кредитной. Пишет, что счета будут доступны в 01-30. Это нормально для ПУМБ?

Чтите тута - viewtopic.php?p=5106581#p5106581
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:36

MASolomko
Чтобы сберечь нервы, в ПУМБ онлайн после 21-00 лучше не заходить!!! :lol:
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BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:39

Re: ПУМБ

а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:40

  Flamingo написав:
  BVA1 написав:Сейчас возбудил ПУМБ онлайн. Все карты подтянулись, кроме кредитной. Пишет, что счета будут доступны в 01-30. Это нормально для ПУМБ?

Чтите тута - viewtopic.php?p=5106581#p5106581

Я понял. Это КБ насчитывают. Для этого надо наносить воды, наколоть дров, развести огонь и т.д. Ведь без этого сервера ни днем, ни ночью работать не могут. Пипец!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:42

  AVF написав:Сделал заявку на ясно. Минут через 10 был входящий звонок, но сорвался через 2 сек., ничего не успел сказать. Больше не звонили, заявку повторно не принимают. Как думаете, как дальше поступить?
Боюсь, что если на гарячку позвоню, то собьется ссылка именно на ясно, и потом не подключат к коммунальной акции

Они перезвонят позже.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:46

Re: ПУМБ

  cohan написав:а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))

Пумб - не позднее 3-го , прошлый месяц продуктаи не радовал.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:53

  cohan написав:а когда новые категории по кешбеку? как у всех приличных - 1го числа или в течение начала месяца? ))

1 ноября на ноябрь уже была возможность выбрать категории
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 01:54

  ukrprom2014 написав:Внятные тарифы на ВсеМожу найти не могу, посему вопрос. 1. Гасим до 30 числа следующего месяца? 2. % на свои какой?

1. Да. 2. % на свои нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:34

Пока висят прошлые категории кэшбэка в Вайбере.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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