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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:14
Striker написав:
Пока висят прошлые категории кэшбэка в Вайбере.
А категории и не поменяются, они каждый месяц остаются одни и теже. В ноябре только про продуктам снизили до 1%.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:56
lloydbanksua
А, понял. Спасибо.
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Striker
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:57
Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:01
_PORT_UA если официальный доход, то и 30 могут дать. Смотрите по своей кредитной нагрузке. Здесь отдавать надо до 30 следующего месяца.
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Citizen_D
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:10
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?
Просил 30к, дали 10, но у меня большая кред. нагрузка. Жена просила 20к, тоже дали 10. Пробуйте до 30к.
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Striker
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:17
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?
Я решил не рисковать и попросил столько сколько предлагали (в моем случае 22), хотя оператор при оформлении спросила: "Возьмете столько сколько уже как бы предварительно согласовано или попробуете пойти на 30?" В итоге 22 и дали
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:26
Я предварительно просил 10 (собирался только коммуналку оплачивать). Согласовали. А потом полумал, почему бы не воспользоваться акцией с бескомиссионным использованием кредитных средств. В отделении попросил 30. Дали без проблем. По указанным номерам не звонили, позвонили только мне.
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ingtrans
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29
У меня такое ощущение, что если рассрочка фактически не успела активироваться до РД, то сумма входит в погашение льготного периода.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:34
Flamingo написав:
Я решил не рисковать и попросил столько сколько предлагали (в моем случае 22), хотя оператор при оформлении спросила: "Возьмете столько сколько уже как бы предварительно согласовано или попробуете пойти на 30?" В итоге 22 и дали
Я так понял, что в этом банке нет никакого риска: просишь максимум, но дают сколько могут. И то, что ты хочешь максимум - никак не влияет на то, сколько дадут. А запросил меньше - не узнал, а могло ли быть больше
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Vorlon
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:37
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?
Зачем просить 6, если можно просить 30? Мне было предложение на 15, по факту дали 30.
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Vorlon
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