RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2671267226732674>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:14

  Striker написав:Пока висят прошлые категории кэшбэка в Вайбере.

А категории и не поменяются, они каждый месяц остаются одни и теже. В ноябре только про продуктам снизили до 1%.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:56

lloydbanksua
А, понял. Спасибо.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 15.02.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:57

Re: ПУМБ

Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 611
З нами з: 09.02.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:01

_PORT_UA если официальный доход, то и 30 могут дать. Смотрите по своей кредитной нагрузке. Здесь отдавать надо до 30 следующего месяца.
Citizen_D
 
Повідомлень: 13
З нами з: 14.03.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:10

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?

Просил 30к, дали 10, но у меня большая кред. нагрузка. Жена просила 20к, тоже дали 10. Пробуйте до 30к.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 15.02.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:17

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?

Я решил не рисковать и попросил столько сколько предлагали (в моем случае 22), хотя оператор при оформлении спросила: "Возьмете столько сколько уже как бы предварительно согласовано или попробуете пойти на 30?" В итоге 22 и дали
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5187
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:26

Re: ПУМБ

Я предварительно просил 10 (собирался только коммуналку оплачивать). Согласовали. А потом полумал, почему бы не воспользоваться акцией с бескомиссионным использованием кредитных средств. В отделении попросил 30. Дали без проблем. По указанным номерам не звонили, позвонили только мне.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 31.07.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29

Re: ПУМБ

У меня такое ощущение, что если рассрочка фактически не успела активироваться до РД, то сумма входит в погашение льготного периода. :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 08.03.18
Подякував: 289 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:34

  Flamingo написав:Я решил не рисковать и попросил столько сколько предлагали (в моем случае 22), хотя оператор при оформлении спросила: "Возьмете столько сколько уже как бы предварительно согласовано или попробуете пойти на 30?" В итоге 22 и дали

Я так понял, что в этом банке нет никакого риска: просишь максимум, но дают сколько могут. И то, что ты хочешь максимум - никак не влияет на то, сколько дадут. А запросил меньше - не узнал, а могло ли быть больше ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:37

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Ребята подскажите а сколько просить кредитного лимита, чтобы точно налили? Если предлагаю к примеру 7т, то если запрошу 6 дадут?

Зачем просить 6, если можно просить 30? Мне было предложение на 15, по факту дали 30.
Vorlon
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2671267226732674>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ishvara, V2, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.