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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26722673267426752676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:39

  MASolomko написав:У меня такое ощущение, что если рассрочка фактически не успела активироваться до РД, то сумма входит в погашение льготного периода. :(

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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:53

Re: ПУМБ

Всім привіт. Народ, а коли потрібно вибирати категорію кешбеку?
Пробую вибрати в вайбері а мені пише, що вже вибрана і змінити можна в наступному місяці (хоча я ще не вибирав). Це я кривими рученятами випадково вибрав, чи воно дасть вибрати згодом? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:55

Re: ПУМБ

Перший місяць користувався картою, тепер бачу "Заборгованість в пільговому періоді" - без учота трат за 30-те, як в Абанку. Це тут так і має бути, чи все ж гасити повний борг на 1 число ?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:55

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Народ, а коли потрібно вибирати категорію кешбеку?
Пробую вибрати в вайбері а мені пише, що вже вибрана і змінити можна в наступному місяці (хоча я ще не вибирав). Це я кривими рученятами випадково вибрав, чи воно дасть вибрати згодом? :roll:


говорят что до 3го числа, в Ноябре было готово уже 1го )
ну и, надо помнить, что Кешбек тут - экспериментальная функция
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:21

Re: ПУМБ

Уже есть категории на декабрь и очень даже необычные.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:22

Re: ПУМБ

Є категрії на грудень. Я активував 6 категорію потім прийшло що оплата має бути від 25 грн.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:24

  rosstikf написав:Я активував 6 категорію потім прийшло що оплата має бути від 25 грн.

А вот интересно, они суммируются с кешбэком по коммуналке или нет? Как тут вообще кешбэки в этом плане работают?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:31

Re: ПУМБ

  rosstikf написав:Я активував 6 категорію потім прийшло що оплата має бути від 25 грн.

А як буде якась покупка менше, то просто пропустять, заново почнуть з 0 рахувати чи взагалі ніц не дадуть?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:38

Re: ПУМБ

1 вариант 1% на все

2 вариант 2% на все кроме продуктов

3 вариант продуты 3%, азс 3%, аптека и красота 3%

4. вариант одежда и детские магазины, строительные магазины,магазины электроники 4%, зоомагазин 15%

5 вариант кафе и рестораны, спортклубы 5% такси10%, метрополитен 50%

6 вариант за 10 покупок 175 грн
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:39

Re: ПУМБ

Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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