Алка №2.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:39
Алка №2.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:53
Re: ПУМБ
Всім привіт. Народ, а коли потрібно вибирати категорію кешбеку?
Пробую вибрати в вайбері а мені пише, що вже вибрана і змінити можна в наступному місяці (хоча я ще не вибирав). Це я кривими рученятами випадково вибрав, чи воно дасть вибрати згодом?
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:55
Re: ПУМБ
Перший місяць користувався картою, тепер бачу "Заборгованість в пільговому періоді" - без учота трат за 30-те, як в Абанку. Це тут так і має бути, чи все ж гасити повний борг на 1 число ?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:55
говорят что до 3го числа, в Ноябре было готово уже 1го )
ну и, надо помнить, что Кешбек тут - экспериментальная функция
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:21
Re: ПУМБ
Уже есть категории на декабрь и очень даже необычные.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:22
Re: ПУМБ
Є категрії на грудень. Я активував 6 категорію потім прийшло що оплата має бути від 25 грн.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:24
А вот интересно, они суммируются с кешбэком по коммуналке или нет? Как тут вообще кешбэки в этом плане работают?
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:31
Re: ПУМБ
А як буде якась покупка менше, то просто пропустять, заново почнуть з 0 рахувати чи взагалі ніц не дадуть?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:38
Re: ПУМБ
1 вариант 1% на все
2 вариант 2% на все кроме продуктов
3 вариант продуты 3%, азс 3%, аптека и красота 3%
4. вариант одежда и детские магазины, строительные магазины,магазины электроники 4%, зоомагазин 15%
5 вариант кафе и рестораны, спортклубы 5% такси10%, метрополитен 50%
6 вариант за 10 покупок 175 грн
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:39
Re: ПУМБ
Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?
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