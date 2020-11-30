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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:40
_PORT_UA написав:
Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?
Да
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:49
_PORT_UA написав:
Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?
Если оформили карту по рефке, то сначала сделайте покупку от 100 грн.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:56
Striker написав: _PORT_UA написав:
Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?
Если оформили карту по рефке, то сначала сделайте покупку от 100 грн.
По рефке, но вижимо ж по Ясно, за которые 100 не положено.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:58
ingtrans написав:
По рефке, но вижимо ж по Ясно, за которые 100 не положено.
Если так, то да.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:01
maxstar написав:
6 вариант за 10 покупок 175 грн
Потратить 250 грн и получить кэшбэк 175 грн. Наша тема.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:02
maxstar написав:
1 вариант 1% на все
2 вариант 2% на все кроме продуктов
3 вариант продуты 3%, азс 3%, аптека и красота 3%
4. вариант одежда и детские магазины, строительные магазины,магазины электроники 4%, зоомагазин 15%
5 вариант кафе и рестораны, спортклубы 5% такси10%, метрополитен 50%
6 вариант за 10 покупок 175 грн
В 3-м варианте на продукты 1%, а не 3%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:03
velvet написав: maxstar написав:
1 вариант 1% на все
2 вариант 2% на все кроме продуктов
3 вариант продуты 3%, азс 3%, аптека и красота 3%
4. вариант одежда и детские магазины, строительные магазины,магазины электроники 4%, зоомагазин 15%
5 вариант кафе и рестораны, спортклубы 5% такси10%, метрополитен 50%
6 вариант за 10 покупок 175 грн
В 3-м варианте на продукты 1%, а не 3%
А в 6 у меня 15 первых оплат, а не 10 покупок, а в 3 продукты - 2%.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Вів 01 гру, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:03
chipmunk написав:
рахувати чи взагалі ніц не дадуть?
Винагорода у цій категорії складає 175 грн за 10 перших розрахунків у грудні карткою ПУМБ на суму від 25 грн та може бути отримана одноразово за місяць.https://retail.pumb.ua/service/prqdp
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:05
Я переказув з моно на пумб через додаток моно і зарахували як покупки в вайбері прийшло що ще 9 покупок треба зробити для отримання 175 грн.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:06
Чи є клієнти, які взагалі не отримали пропозицію кешбека?
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