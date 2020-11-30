Востаннє редагувалось _PORT_UA в Вів 01 гру, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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rosstikf написав:Я переказув з моно на пумб через додаток моно і зарахували як покупки в вайбері прийшло що ще 9 покупок треба зробити для отримання 175 грн.
Саме з Моно на ПУМБ? Тобто в тупу в Моно: переказати, на картку, номер картки і воно якось зарахувалося за операцію?
У мене так вийшло, бо на пумб було 0 і щоб мати з чого робити 10 покупок переказав з моно на пумб і після переказу прийшло що треба робити ще 9 покупок, я ще 9 разів зробив перекази від 25 грн і в вайбері прийшло: Вітаємо Вас! Ви здійснили 10 розрахунків карткою ПУМБ. Чекайте на виплату 175 грн до 15-го числа наступного місяця.
rosstikf написав:Я переказув з моно на пумб через додаток моно і зарахували як покупки в вайбері прийшло що ще 9 покупок треба зробити для отримання 175 грн.
Саме з Моно на ПУМБ? Тобто в тупу в Моно: переказати, на картку, номер картки і воно якось зарахувалося за операцію?
У мене так вийшло, бо на пумб було 0 і щоб мати з чого робити 10 покупок переказав з моно на пумб і після переказу прийшло що треба робити ще 9 покупок, я ще 9 разів зробив перекази від 25 грн і в вайбері прийшло: Вітаємо Вас! Ви здійснили 10 розрахунків карткою ПУМБ. Чекайте на виплату 175 грн до 15-го числа наступного місяця.
Глюк якийсь. Я б не поспішав радіти, бо по факту до 15 числа наступного місяця можуть нічого не виплатити.