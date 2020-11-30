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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2674267526762677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:16

  ingtrans написав:
  velvet написав:
  maxstar написав:1 вариант 1% на все

2 вариант 2% на все кроме продуктов

3 вариант продуты 3%, азс 3%, аптека и красота 3%

4. вариант одежда и детские магазины, строительные магазины,магазины электроники 4%, зоомагазин 15%

5 вариант кафе и рестораны, спортклубы 5% такси10%, метрополитен 50%

6 вариант за 10 покупок 175 грн

В 3-м варианте на продукты 1%, а не 3%

А в 6 у меня 15 первых оплат, а не 10 покупок, а в 3 продукты - 2%.

Похоже ПУМБа тоже перешёл на индивидуальный размер кешбэка каждому
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:35

  Кочевник написав:Чи є клієнти, які взагалі не отримали пропозицію кешбека?

Я сам выбрал кешбек не дожидаясь уведомления. Удивительно, но они впервые поменяли категории и их теперь 6.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:40

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Чи є клієнти, які взагалі не отримали пропозицію кешбека?

Я сам выбрал кешбек не дожидаясь уведомления. Удивительно, но они впервые поменяли категории и их теперь 6.

У всех теперь разный процент кешбэка в этих категориях и условия. Кроме этого написало, что срок выплаты кешбэка до 15 числа следующего месяца.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:40

  rosstikf написав:Я переказув з моно на пумб через додаток моно і зарахували як покупки в вайбері прийшло що ще 9 покупок треба зробити для отримання 175 грн.

Саме з Моно на ПУМБ? Тобто в тупу в Моно: переказати, на картку, номер картки і воно якось зарахувалося за операцію? :o
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:40

Re: ПУМБ

Del
Востаннє редагувалось _PORT_UA в Вів 01 гру, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:41

  velvet написав: У всех теперь разный процент кешбэка в этих категориях и условия. Кроме этого написало, что срок выплаты кешбэка до 15 числа следующего месяца.

Да, жаль, что, как в альфе сделали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:49

Re: ПУМБ

Slx написав:
  rosstikf написав:Я переказув з моно на пумб через додаток моно і зарахували як покупки в вайбері прийшло що ще 9 покупок треба зробити для отримання 175 грн.

Саме з Моно на ПУМБ? Тобто в тупу в Моно: переказати, на картку, номер картки і воно якось зарахувалося за операцію? :o
У мене так вийшло, бо на пумб було 0 і щоб мати з чого робити 10 покупок переказав з моно на пумб і після переказу прийшло що треба робити ще 9 покупок, я ще 9 разів зробив перекази від 25 грн і в вайбері прийшло: Вітаємо Вас!
Ви здійснили 10 розрахунків карткою ПУМБ. Чекайте на виплату 175 грн до 15-го числа наступного місяця.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:50

У меня с женой по 15 операций в 6 категории и по 2% продукты в 3-й.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:53

  Striker написав:У меня с женой по 15 операций в 6 категории и по 2% продукты в 3-й.

У меня вообще 20 транзакций в 6 категории) Но все равно ее выбрал. А в 3-й по продуктам 1%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:54

  rosstikf написав:
Slx написав:
  rosstikf написав:Я переказув з моно на пумб через додаток моно і зарахували як покупки в вайбері прийшло що ще 9 покупок треба зробити для отримання 175 грн.

Саме з Моно на ПУМБ? Тобто в тупу в Моно: переказати, на картку, номер картки і воно якось зарахувалося за операцію? :o
У мене так вийшло, бо на пумб було 0 і щоб мати з чого робити 10 покупок переказав з моно на пумб і після переказу прийшло що треба робити ще 9 покупок, я ще 9 разів зробив перекази від 25 грн і в вайбері прийшло: Вітаємо Вас!
Ви здійснили 10 розрахунків карткою ПУМБ. Чекайте на виплату 175 грн до 15-го числа наступного місяця.

Глюк якийсь. Я б не поспішав радіти, бо по факту до 15 числа наступного місяця можуть нічого не виплатити.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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