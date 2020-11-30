У меня переводы не учитываются. Их, правда, за счет коммуналки набить не сложно.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:57
Re: ПУМБ
У меня переводы не учитываются. Их, правда, за счет коммуналки набить не сложно.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:29
Кто-то получил коммунальный кэшбек по закрытой ранее и повторно оформленной кредитке? Хочу коллеге посоветовать, но там была уже кредитка, выданная вместе с зарплатной картой, но даже не активированная и потом закрытая.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:33
я зашла на сайт ясно и не вижу где инфа о кредитке Можу Все ткните пальцем плиз
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:35
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:46
Поясните плиз. Пришло СМС с ПУМБА - Ваш обовязковий платиж по кредитний картци за минулий период 629,97, необхидно сплатить до 30-12-2020. Это дружественное предуприждение или уже приговор????
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:51
Re: ПУМБ
Друзья можно задать еще один вопрос. Те, кто оплачивал за электричество и кому уже зачислен кешбек, как вы оплачивали? Через Пумб онлайн это можно сделать, там привязывается правильный МСС?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:51
Это просто напоминание. Ткните пальцем на кнопку со стрелочкой, где написано "Минимальный платеж", и увидите полную сумму для погашения в грейсе.
Альфа тоже шлёт после РД сумму для грейса в виде смс.
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