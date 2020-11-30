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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2674267526762677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:57

Re: ПУМБ

  rosstikf написав:У мене так вийшло, бо на пумб було 0 і щоб мати з чого робити 10 покупок переказав з моно на пумб і після переказу прийшло що треба робити ще 9 покупок, я ще 9 разів зробив перекази від 25 грн і в вайбері прийшло: Вітаємо Вас!

У меня переводы не учитываются. Их, правда, за счет коммуналки набить не сложно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:29

Кто-то получил коммунальный кэшбек по закрытой ранее и повторно оформленной кредитке? Хочу коллеге посоветовать, но там была уже кредитка, выданная вместе с зарплатной картой, но даже не активированная и потом закрытая. :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:33

я зашла на сайт ясно и не вижу где инфа о кредитке Можу Все ткните пальцем плиз
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:35

  REA 1109 написав:я зашла на сайт ясно и не вижу где инфа о кредитке Можу Все ткните пальцем плиз

https://www.pumb.ua/yasno
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:46

Поясните плиз. Пришло СМС с ПУМБА - Ваш обовязковий платиж по кредитний картци за минулий период 629,97, необхидно сплатить до 30-12-2020. Это дружественное предуприждение или уже приговор????
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:51

Re: ПУМБ

Друзья можно задать еще один вопрос. Те, кто оплачивал за электричество и кому уже зачислен кешбек, как вы оплачивали? Через Пумб онлайн это можно сделать, там привязывается правильный МСС?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:51

  Goodman написав:Поясните плиз. Пришло СМС с ПУМБА - Ваш обовязковий платиж по кредитний картци за минулий период 629,97, необхидно сплатить до 30-12-2020. Это дружественное предуприждение или уже приговор????

Это просто напоминание. Ткните пальцем на кнопку со стрелочкой, где написано "Минимальный платеж", и увидите полную сумму для погашения в грейсе.
Альфа тоже шлёт после РД сумму для грейса в виде смс.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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