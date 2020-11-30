Значит, я 25 закину всю сумму обратно и все? выйду сухим из воды?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:23
Re: ПУМБ
Значит, я 25 закину всю сумму обратно и все? выйду сухим из воды?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:42
Через ПУМБонлайн получить кешбек можно только за оплаты тем получателям, которые есть там в списке "комунальные платежи".
За платеж по реквизитам кешбек не дают. Еще и комиссию возьмут, кстати.
ИМХО, КБ должен быть за оплаты через любые платежные сервисы, ЕСЛИ там это "коммунальные платежи", т.е. правильный МСС
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06
Re: ПУМБ
Выбранные категории и кешбек по коммуналке суммируются или идут отдельно? Не будет так,что при выборе категории не будет засчитывать кешбек за коммуналку?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:21
Этот момент и мне инетерсно знать. Пока проплатил 25 по коммуналке и подожду, будет ли за него КБ. В количестве операций, необходимых для 175 грн, эта операция учлась.
|