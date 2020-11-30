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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2675267626772678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:23

Re: ПУМБ

  нигилист написав:Goodman Это простое напоминание. 3% от затрат ноября. Потом перед 30 числом поступит ёще парочка напоминаний. Относитесь спокойно.

Значит, я 25 закину всю сумму обратно и все? выйду сухим из воды? :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:42

  _PORT_UA написав:Те, кто оплачивал за электричество и кому уже зачислен кешбек, как вы оплачивали? Через Пумб онлайн это можно сделать, там привязывается правильный МСС?

Через ПУМБонлайн получить кешбек можно только за оплаты тем получателям, которые есть там в списке "комунальные платежи".
За платеж по реквизитам кешбек не дают. Еще и комиссию возьмут, кстати.

ИМХО, КБ должен быть за оплаты через любые платежные сервисы, ЕСЛИ там это "коммунальные платежи", т.е. правильный МСС
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:52

А пополнение телефона от 25 грн засчитает в 6 категории?
temjap4
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06

Re: ПУМБ

Выбранные категории и кешбек по коммуналке суммируются или идут отдельно? Не будет так,что при выборе категории не будет засчитывать кешбек за коммуналку?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:21

  _PORT_UA написав:Выбранные категории и кешбек по коммуналке суммируются или идут отдельно? Не будет так,что при выборе категории не будет засчитывать кешбек за коммуналку?

Этот момент и мне инетерсно знать. Пока проплатил 25 по коммуналке и подожду, будет ли за него КБ. В количестве операций, необходимых для 175 грн, эта операция учлась.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:48

  Кочевник написав:Чи є клієнти, які взагалі не отримали пропозицію кешбека?

Мне пришло предложение по кешбеку ещё в октябре и сейчас приходило 1 ноября и 1 декабря, а сыну ни разу не приходило.
Oktawa
 
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