Значит, я 25 закину всю сумму обратно и все? выйду сухим из воды?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:23
Re: ПУМБ
Значит, я 25 закину всю сумму обратно и все? выйду сухим из воды?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:42
Через ПУМБонлайн получить кешбек можно только за оплаты тем получателям, которые есть там в списке "комунальные платежи".
За платеж по реквизитам кешбек не дают. Еще и комиссию возьмут, кстати.
ИМХО, КБ должен быть за оплаты через любые платежные сервисы, ЕСЛИ там это "коммунальные платежи", т.е. правильный МСС
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06
Re: ПУМБ
Выбранные категории и кешбек по коммуналке суммируются или идут отдельно? Не будет так,что при выборе категории не будет засчитывать кешбек за коммуналку?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:21
Этот момент и мне инетерсно знать. Пока проплатил 25 по коммуналке и подожду, будет ли за него КБ. В количестве операций, необходимых для 175 грн, эта операция учлась.
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:48
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:10
Re: ПУМБ
планирую приобрести в декабре ноутбук в одном из крупных магазинов бытовой техники и электроники, но не могу определить категорию 2 или 4
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Категорія 2
- Винагорода – 2% на всі розрахунки карткою ПУМБ, крім супермаркетів та продуктових магазинів. А саме:
магазини одягу, техніки, будівельні та дитячі
Категорія 4
Магазини одягу та взуття в т. ч. спортивні, дитячих товарів та іграшок – 4%
Будівельні супермаркети – 4%
Магазини електроніки – 4%
Зоомагазини – 15%
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"Магазин техніки" и "Магазини електроніки" - это одно и тоже, либо нет - может кто знает ответ?
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:19
Посмотрел по своим платежам.
Все платежи через ПУМБ-онлайн, PayHub и EasyPay проводились тем же днем (даже в субботу и воскресенье).
Все платежи через iPay, Next и LiqPay проводились через 2 календарных дня.
Кешбек насчитывался через 1-6 рабочих дней от даты проводки.
Например, платеж от 8-го проведен 10-го, кешбек пришел 11-го.
Или платеж от 3-го проведен 3-го, кешбек пришел 11-го.
Платеж от 22-го проведен 22-го (воскресенье), кешбек пришел 24-го.
Платеж от 22-го проведен 24-го, кешбек пришел 30-го.
Похоже, начисляют его каждому по какому-то графику и так: что к предыдущему дню провелось, на то и начислят.
Поэтому напрягать горячку можно начинать на 7-й рабочий день от даты проводки.
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:43
Re: ПУМБ
Там ест файлик (я его сегодня скачал), который использует пумба в данной акции - называется Значення Категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця - так вот там нет никаких магазинов техники, а есть только
магазини електроніки - 5045, 5251, 5722, 5732, 5933,5946, 7622, 7623, 7629
Думаю это и есть исключительный перечень МСС для всех технико-электроники в рамках пумбовского кишмиша
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:51
В любом случае больше 500 грн. кешбека не получите.
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