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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2676267726782679>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:23

Re: ПУМБ

  нигилист написав:Goodman Это простое напоминание. 3% от затрат ноября. Потом перед 30 числом поступит ёще парочка напоминаний. Относитесь спокойно.

Значит, я 25 закину всю сумму обратно и все? выйду сухим из воды? :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:42

  _PORT_UA написав:Те, кто оплачивал за электричество и кому уже зачислен кешбек, как вы оплачивали? Через Пумб онлайн это можно сделать, там привязывается правильный МСС?

Через ПУМБонлайн получить кешбек можно только за оплаты тем получателям, которые есть там в списке "комунальные платежи".
За платеж по реквизитам кешбек не дают. Еще и комиссию возьмут, кстати.

ИМХО, КБ должен быть за оплаты через любые платежные сервисы, ЕСЛИ там это "коммунальные платежи", т.е. правильный МСС
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:52

А пополнение телефона от 25 грн засчитает в 6 категории?
temjap4
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06

Re: ПУМБ

Выбранные категории и кешбек по коммуналке суммируются или идут отдельно? Не будет так,что при выборе категории не будет засчитывать кешбек за коммуналку?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:21

  _PORT_UA написав:Выбранные категории и кешбек по коммуналке суммируются или идут отдельно? Не будет так,что при выборе категории не будет засчитывать кешбек за коммуналку?

Этот момент и мне инетерсно знать. Пока проплатил 25 по коммуналке и подожду, будет ли за него КБ. В количестве операций, необходимых для 175 грн, эта операция учлась.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:48

  Кочевник написав:Чи є клієнти, які взагалі не отримали пропозицію кешбека?

Мне пришло предложение по кешбеку ещё в октябре и сейчас приходило 1 ноября и 1 декабря, а сыну ни разу не приходило.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:10

Re: ПУМБ

планирую приобрести в декабре ноутбук в одном из крупных магазинов бытовой техники и электроники, но не могу определить категорию 2 или 4
---------
Категорія 2

- Винагорода – 2% на всі розрахунки карткою ПУМБ, крім супермаркетів та продуктових магазинів. А саме:
магазини одягу, техніки, будівельні та дитячі

Категорія 4

Магазини одягу та взуття в т. ч. спортивні, дитячих товарів та іграшок – 4%
Будівельні супермаркети – 4%
Магазини електроніки – 4%
Зоомагазини – 15%
-----------

"Магазин техніки" и "Магазини електроніки" - это одно и тоже, либо нет - может кто знает ответ?
andrey_abc
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:19

  valya написав:Советую коллегам горячку не напрягать!
Нужно смотреть в истории операций дату списанияи от нее отсчитывать 5 раб.дн.

Посмотрел по своим платежам.

Все платежи через ПУМБ-онлайн, PayHub и EasyPay проводились тем же днем (даже в субботу и воскресенье).
Все платежи через iPay, Next и LiqPay проводились через 2 календарных дня.

Кешбек насчитывался через 1-6 рабочих дней от даты проводки.

Например, платеж от 8-го проведен 10-го, кешбек пришел 11-го.
Или платеж от 3-го проведен 3-го, кешбек пришел 11-го.

Платеж от 22-го проведен 22-го (воскресенье), кешбек пришел 24-го.
Платеж от 22-го проведен 24-го, кешбек пришел 30-го.

Похоже, начисляют его каждому по какому-то графику и так: что к предыдущему дню провелось, на то и начислят.

Поэтому напрягать горячку можно начинать на 7-й рабочий день от даты проводки.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:43

Re: ПУМБ

  andrey_abc написав:"Магазин техніки" и "Магазини електроніки" - это одно и тоже, либо нет - может кто знает ответ?

Там ест файлик (я его сегодня скачал), который использует пумба в данной акции - называется Значення Категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця - так вот там нет никаких магазинов техники, а есть только

магазини електроніки - 5045, 5251, 5722, 5732, 5933,5946, 7622, 7623, 7629

Думаю это и есть исключительный перечень МСС для всех технико-электроники в рамках пумбовского кишмиша
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:51

  andrey_abc написав:планирую приобрести в декабре ноутбук в одном из крупных магазинов бытовой техники и электроники, но не могу определить категорию 2 или 4 --------- Категорія 2 - Винагорода – 2% на всі розрахунки карткою ПУМБ, крім супермаркетів та продуктових магазинів. А саме: магазини одягу, техніки, будівельні та дитячі Категорія 4 Магазини одягу та взуття в т. ч. спортивні, дитячих товарів та іграшок – 4% Будівельні супермаркети – 4% Магазини електроніки – 4% Зоомагазини – 15% ----------- "Магазин техніки" и "Магазини електроніки" - это одно и тоже, либо нет - может кто знает ответ?

В любом случае больше 500 грн. кешбека не получите.
lloydbanksua
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