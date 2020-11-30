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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2676267726782679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:14

Re: ПУМБ

  andrey_abc написав:планирую приобрести в декабре ноутбук в одном из крупных магазинов бытовой техники и электроники
Comfy, Эльдорадо проходило как "Магазини електроніки". У Фокстрота МСС меблев.

Ну при активации партнёрского кешбека Эльдорадо и покупки там — есть допкешбек 5 % (брутто).
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MASolomko
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  #<1 ... 2676267726782679
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