Comfy, Эльдорадо проходило как "Магазини електроніки". У Фокстрота МСС меблев.
Ну при активации партнёрского кешбека Эльдорадо и покупки там — есть допкешбек 5 % (брутто).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:14
Re: ПУМБ
Comfy, Эльдорадо проходило как "Магазини електроніки". У Фокстрота МСС меблев.
Ну при активации партнёрского кешбека Эльдорадо и покупки там — есть допкешбек 5 % (брутто).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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