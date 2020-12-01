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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2677267826792680>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:14

Re: ПУМБ

  andrey_abc написав:планирую приобрести в декабре ноутбук в одном из крупных магазинов бытовой техники и электроники
Comfy, Эльдорадо проходило как "Магазини електроніки". У Фокстрота МСС меблев.

Ну при активации партнёрского кешбека Эльдорадо и покупки там — есть допкешбек 5 % (брутто).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:54

Re: ПУМБ

За покупки в зарубежных интернет магазинах дают кэшбэк?
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:12

Re: ПУМБ

  temjap4 написав:А пополнение телефона от 25 грн засчитает в 6 категории?

мне засчитало

есть ли способ активировать в боте кешбек на комуналку для старых кредитных карт ?
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:35

Re: ПУМБ

  wtf написав:есть ли способ активировать в боте кешбек на комуналку для старых кредитных карт ?

Науке такой способ неизвестен :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:45

Кешбек по категориям начисляется только при оплате кредиткой или если платить дебетной, то тоже будет кешбек?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:48

Re: ПУМБ

Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
https://www.pumb.ua/yasno
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:49

  vovareuckij написав:Кешбек по категориям начисляется только при оплате кредиткой или если платить дебетной, то тоже будет кешбек?

По обеим
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:50

Re: ПУМБ

  anis написав:Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это 2 разных кешбэка: коммуналка само собой идет, а категории выбираются помимо коммуналки.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:51

  anis написав:Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
https://www.pumb.ua/yasno
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Re: ПУМБ

Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему?
Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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