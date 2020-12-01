Comfy, Эльдорадо проходило как "Магазини електроніки". У Фокстрота МСС меблев.
Ну при активации партнёрского кешбека Эльдорадо и покупки там — есть допкешбек 5 % (брутто).
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:14
Re: ПУМБ
Comfy, Эльдорадо проходило как "Магазини електроніки". У Фокстрота МСС меблев.
Ну при активации партнёрского кешбека Эльдорадо и покупки там — есть допкешбек 5 % (брутто).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:54
Re: ПУМБ
За покупки в зарубежных интернет магазинах дают кэшбэк?
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:12
Re: ПУМБ
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:35
Re: ПУМБ
Науке такой способ неизвестен
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:45
Кешбек по категориям начисляется только при оплате кредиткой или если платить дебетной, то тоже будет кешбек?
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:48
Re: ПУМБ
Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:49
По обеим
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:50
Re: ПУМБ
Это 2 разных кешбэка: коммуналка само собой идет, а категории выбираются помимо коммуналки.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:51
Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:53
Re: ПУМБ
Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему?
Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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