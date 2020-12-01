RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26782679268026812682>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:55

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему?
Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?

Я писал. И у меня только кредитка, так что для кредитки точно работает.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 31.07.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:05

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему?

на гарячей линии говорили что оплаты в пумб онлайн не считаются, только если платить через сторонний сайт или pos терминал
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:17

  ingtrans написав:
  _PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему?
Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?

Я писал. И у меня только кредитка, так что для кредитки точно работает.
Зробив переказ з Форварда КоКо на кредитку Пумб Всеможу 25,01₴, не зарахувало у 6-ту категорію...
Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію...
Невже пофіксили халяву? :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 07.06.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:19

Re: ПУМБ

extreme_lviv_ua написав:
  ingtrans написав:
  _PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему?
Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?

Я писал. И у меня только кредитка, так что для кредитки точно работает.
Зробив переказ з Форварда КоКо на кредитку Пумб Всеможу 25,01₴, не зарахувало у 6-ту категорію...
Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію...
Невже пофіксили халяву? :roll:
Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20...
Перевод тоже не зачислился как платеж. Ну, да ладно, это было бы странно если бы зачислился.
Пока больше нигде не тестил.
unknownurl
 
Повідомлень: 250
З нами з: 01.10.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:20

Re: ПУМБ

  extreme_lviv_ua написав:Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію...
Невже пофіксили халяву?

Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.

  unknownurl написав:Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20...

20 уже давненько стало. Я еще активировал при 15, а потом тоже 20 стало в категориях. При оплате считает от 16. И продукты в категории 3 стали 1%, а было 2%. Остальное вроде не поменялось.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 31.07.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:23

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.

в идеале, это 15 платежей в разрезе предидущих категорий.
175 - это замануха, лучше полные 500 , тем более, что ПУМБ на продуктах дает 2 ЧИСТЫМИ, когда как другие 2*0,805
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:25

  Goodman написав:
  ingtrans написав:Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.

в идеале, это 15 платежей в разрезе предидущих категорий.
175 - это замануха, лучше полные 500 , тем более, что ПУМБ на продуктах дает 2 ЧИСТЫМИ, когда как другие 2*0,805

ТАС дает чистыми 2%, Юнекс дает чистыми 3% (при оплате от 300 грн). Плюс продукты можно онлайн заказывать с более высокими процентами КБ. И, кстати, у некторых (а может и у многих) в ПУМБ только 1% на продукты.
Лично я выбрал категорию 6, потому что для всего остального в этом месяце есть другие карты, а на продуктах по разным картам я столько не потрачу. ВсеМожу у меня сейчас в основном для коммуналки и бесплатного использования кредтных денег.

ЗЫ. Вообще не первый месяц есть такое и на его основе с некоторыми добавками такое от здешнего активного участника. Там не все карты, но тем не менее информация полезная.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 31.07.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:46

Re: ПУМБ

Коллеги. А есть такие пользователи, которые не получили КБ за коммуналку даже после обращения на горячку и оформления жалобы. У меня оплата 20 числа, КБ нет. Сколько прошло уже рабочих дней?..
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 903
З нами з: 10.09.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:46

Re: ПУМБ

velvet написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
https://www.pumb.ua/yasno
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:52

  Goodman написав:в идеале, это 15 платежей в разрезе предидущих категорий.
175 - это замануха, лучше полные 500 , тем более, что ПУМБ на продуктах дает 2 ЧИСТЫМИ, когда как другие 2*0,805

Неправильная у Вас метематика, садитесь, двойка! :lol: Чтобы набить на продуктах 175 грн кэшбэка, нужно потратить 8750 грн, а чтобы 500 грн - 25000 грн. А тут надо потратить всего 375 грн, чтобы получить 175 грн, то есть 46% кэшбэка. :)
А 8750 грн можно потратить в другом банке и ещё получить 175-200 грн.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 15.02.20
Подякував: 165 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26782679268026812682>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, omb, sens, wtf і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3075)
01.12.2020 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.