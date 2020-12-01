_PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему? Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?
Я писал. И у меня только кредитка, так что для кредитки точно работает.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
_PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему? Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?
Я писал. И у меня только кредитка, так что для кредитки точно работает.
Зробив переказ з Форварда КоКо на кредитку Пумб Всеможу 25,01₴, не зарахувало у 6-ту категорію... Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію... Невже пофіксили халяву?
_PORT_UA написав:Тут кто то писал, что оплата коммуналки засчитались как платеж в 6й категории кешбека. У меня нет. Почему? Возможно такое, что кешбек за платежей работает для дебетки, а не для Кредитки с которой платил?
Я писал. И у меня только кредитка, так что для кредитки точно работает.
Зробив переказ з Форварда КоКо на кредитку Пумб Всеможу 25,01₴, не зарахувало у 6-ту категорію... Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію... Невже пофіксили халяву?
Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20... Перевод тоже не зачислился как платеж. Ну, да ладно, это было бы странно если бы зачислился. Пока больше нигде не тестил.
ingtrans написав:Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.
в идеале, это 15 платежей в разрезе предидущих категорий. 175 - это замануха, лучше полные 500 , тем более, что ПУМБ на продуктах дает 2 ЧИСТЫМИ, когда как другие 2*0,805
ТАС дает чистыми 2%, Юнекс дает чистыми 3% (при оплате от 300 грн). Плюс продукты можно онлайн заказывать с более высокими процентами КБ. И, кстати, у некторых (а может и у многих) в ПУМБ только 1% на продукты. Лично я выбрал категорию 6, потому что для всего остального в этом месяце есть другие карты, а на продуктах по разным картам я столько не потрачу. ВсеМожу у меня сейчас в основном для коммуналки и бесплатного использования кредтных денег.
ЗЫ. Вообще не первый месяц есть такое и на его основе с некоторыми добавками такое от здешнего активного участника. Там не все карты, но тем не менее информация полезная.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Goodman написав:в идеале, это 15 платежей в разрезе предидущих категорий. 175 - это замануха, лучше полные 500 , тем более, что ПУМБ на продуктах дает 2 ЧИСТЫМИ, когда как другие 2*0,805
Неправильная у Вас метематика, садитесь, двойка! Чтобы набить на продуктах 175 грн кэшбэка, нужно потратить 8750 грн, а чтобы 500 грн - 25000 грн. А тут надо потратить всего 375 грн, чтобы получить 175 грн, то есть 46% кэшбэка. А 8750 грн можно потратить в другом банке и ещё получить 175-200 грн.
Отримай бонус за оформлення картки:
100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus