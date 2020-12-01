Додано: Вів 01 гру, 2020 19:46

Коллеги. А есть такие пользователи, которые не получили КБ за коммуналку даже после обращения на горячку и оформления жалобы. У меня оплата 20 числа, КБ нет. Сколько прошло уже рабочих дней?..

Лестницу к небесам,

Ты выбираешь сам!