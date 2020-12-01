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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2679268026812682>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:55

Всем приходят уведомления в вайбер при оплате по 6 категории?
temjap4
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:59

  temjap4 написав:Всем приходят уведомления в вайбер при оплате по 6 категории?

Приходят. Сделал 2 пробных. Остальные оплаты сделаю после 25-го числа, а пока пусть денежка помаринуется под %. :)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:03

Re: ПУМБ

ingtrans написав:
  extreme_lviv_ua написав:Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію...
Невже пофіксили халяву?

Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.

  unknownurl написав:Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20...

20 уже давненько стало. Я еще активировал при 15, а потом тоже 20 стало в категориях. При оплате считает от 16. И продукты в категории 3 стали 1%, а было 2%. Остальное вроде не поменялось.
У меня утром были продукты 3%, ещё думал взять эту категорию, но потом отказался в пользу 6 категории. Если действительно нужно 20 платежей от 25 грн за 175 грн, не буду я маяться этой фигнёй. Укрсиб разбаловал; акции поинтереснее и проще.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:04

  anis написав:
velvet написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
https://www.pumb.ua/yasno
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и

Оформляйте по рефералке дебетку Всекарта(получите 100 грн. приветственного кешбэка). Подключаете кешбэк по категориям. Потом заказываете кредитку ВсеМожу от Ясно и получаете ещё кешбэк за коммуналку.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 01 гру, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:07

  unknownurl написав:
ingtrans написав:
  extreme_lviv_ua написав:Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію...
Невже пофіксили халяву?

Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.

  unknownurl написав:Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20...

20 уже давненько стало. Я еще активировал при 15, а потом тоже 20 стало в категориях. При оплате считает от 16. И продукты в категории 3 стали 1%, а было 2%. Остальное вроде не поменялось.
У меня утром были продукты 3%, ещё думал взять эту категорию, но потом отказался в пользу 6 категории. Если действительно нужно 20 платежей от 25 грн за 175 грн, не буду я маяться этой фигнёй. Укрсиб разбаловал; акции поинтереснее и проще.

Одно другому не мешает, месяц только начался, не проблема эти 20 платежей от 25 грн. сделать.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:10

Re: ПУМБ

  BVA1 написав:А есть такие пользователи, которые не получили КБ за коммуналку даже после обращения на горячку и оформления жалобы.
Есть. Жалоба подана, ожидаю результата.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12

  velvet написав:Одно другому не мешает, месяц только начался, не проблема эти 20 платежей от 25 грн. сделать.

Не понял откуда инфа про 20 платежей, но даже если это и так, то получаем 35% кэшбэка. Кто-то сильно зажрался и обленился)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:19

Re: ПУМБ

Striker написав:
  velvet написав:Одно другому не мешает, месяц только начался, не проблема эти 20 платежей от 25 грн. сделать.

Не понял откуда инфа про 20 платежей, но даже если это и так, то получаем 35% кэшбэка. Кто-то сильно зажрался и обленился)
Мне нравится 90 по 1 грн за 1000.
Говорю же, укрсиб разбаловал.

На счёт 20: утром когда выбирал категорию было 10 платежей, сейчас в Вайбере шестая категория стала 20 платежей.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:19

Re: ПУМБ

  Striker написав:Не понял откуда инфа про 20 платежей

В мене таки. Не любить мене ця тумба-бумба :(
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:21

Re: ПУМБ

  Striker написав:Неправильная у Вас метематика, садитесь, двойка! Чтобы набить на продуктах 175 грн кэшбэка, нужно потратить 8750 грн, а чтобы 500 грн - 25000 грн. А тут надо потратить всего 375 грн, чтобы получить 175 грн, то есть 46% кэшбэка
это если работать на унитаз - то да. перспективы далекие.
хотя - каждому свое.
==============================
Проверил для себя одинаковы ли работает кешбек для разных плат. систем.
Ответ - работает.
Хотя изначально старт акции в сентябре позиционировали только для ВИЗА. "згодом" подтягивается предложение на карты обеих платежных систем по финансовому телефону.
Проверил кредитку МС - все работает. Дерзайте господа, тратьте деньги с умом, а не проедание.
==========================
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