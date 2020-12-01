extreme_lviv_ua написав:Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію... Невже пофіксили халяву?
Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.
unknownurl написав:Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20...
20 уже давненько стало. Я еще активировал при 15, а потом тоже 20 стало в категориях. При оплате считает от 16. И продукты в категории 3 стали 1%, а было 2%. Остальное вроде не поменялось.
У меня утром были продукты 3%, ещё думал взять эту категорию, но потом отказался в пользу 6 категории. Если действительно нужно 20 платежей от 25 грн за 175 грн, не буду я маяться этой фигнёй. Укрсиб разбаловал; акции поинтереснее и проще.
extreme_lviv_ua написав:Оплатив через Пумб Онлайн за газ 25,00₴, також не зарахувало в 6-ту категорію... Невже пофіксили халяву?
Ну я не через ПУМБ Онлайн платил.
unknownurl написав:Какая-то мистика с 6 категорией. Утром было 10 операций, сейчас стало 20...
20 уже давненько стало. Я еще активировал при 15, а потом тоже 20 стало в категориях. При оплате считает от 16. И продукты в категории 3 стали 1%, а было 2%. Остальное вроде не поменялось.
У меня утром были продукты 3%, ещё думал взять эту категорию, но потом отказался в пользу 6 категории. Если действительно нужно 20 платежей от 25 грн за 175 грн, не буду я маяться этой фигнёй. Укрсиб разбаловал; акции поинтереснее и проще.
Одно другому не мешает, месяц только начался, не проблема эти 20 платежей от 25 грн. сделать.
Striker написав:Неправильная у Вас метематика, садитесь, двойка! Чтобы набить на продуктах 175 грн кэшбэка, нужно потратить 8750 грн, а чтобы 500 грн - 25000 грн. А тут надо потратить всего 375 грн, чтобы получить 175 грн, то есть 46% кэшбэка
это если работать на унитаз - то да. перспективы далекие. хотя - каждому свое. ============================== Проверил для себя одинаковы ли работает кешбек для разных плат. систем. Ответ - работает. Хотя изначально старт акции в сентябре позиционировали только для ВИЗА. "згодом" подтягивается предложение на карты обеих платежных систем по финансовому телефону. Проверил кредитку МС - все работает. Дерзайте господа, тратьте деньги с умом, а не проедание. ==========================
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