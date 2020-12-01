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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2679268026812682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:21

Re: ПУМБ

  unknownurl написав:У меня утром были продукты 3%, ещё думал взять эту категорию, но потом отказался в пользу 6 категории. Если действительно нужно 20 платежей от 25 грн за 175 грн, не буду я маяться этой фигнёй. Укрсиб разбаловал; акции поинтереснее и проще.

По идее необходимо провести то количество платежей, которое было при выборе категории. У меня было 15, сейчас уже осталось 13.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:24

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:По идее необходимо провести то количество платежей, которое было при выборе категории. У меня было 15, сейчас уже осталось 13.

Теперь у них куча времени ( до 15-го) чтобы 1000+1 пересчитать по своему.
175 - это замануха, чует сердце - выгорит эта сумма не у всех.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:24

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Проверил для себя одинаковы ли работает кешбек для разных плат. систем.
Ответ - работает.

В официальных правилах это тоже написано.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:25

Re: ПУМБ

velvet написав:
  anis написав:
velvet написав:[quote="5111602:anis"]Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
https://www.pumb.ua/yasno
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и

Оформляйте по рефералке дебетку Всекарта(получите 100 грн. приветственного кешбэка). Подключаете кешбэк по категориям. Потом заказываете кредитку ВсеМожу от Ясно и получаете ещё кешбэк за коммуналку.[/quote]А коммуналка тут с оговорками, или любой платеж 4900 пройдет?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:26

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:В официальных правилах это тоже написано.

у мну кредитка оформлялась год назад и лежала на полке, до грандиозного шухера в виде зеленого света на сьем.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:26

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Теперь у них куча времени ( до 15-го) чтобы 1000+1 пересчитать по своему.
175 - это замануха, чует сердце - выгорит эта сумма не у всех.

Да скажите уже, что жалеете о своем выборе, поэтому этот слишком легкий КБ 175 грн у соседа не дает покоя :mrgreen:
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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