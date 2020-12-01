unknownurl написав:У меня утром были продукты 3%, ещё думал взять эту категорию, но потом отказался в пользу 6 категории. Если действительно нужно 20 платежей от 25 грн за 175 грн, не буду я маяться этой фигнёй. Укрсиб разбаловал; акции поинтереснее и проще.
По идее необходимо провести то количество платежей, которое было при выборе категории. У меня было 15, сейчас уже осталось 13.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
velvet написав:[quote="5111602:anis"]Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут https://www.pumb.ua/yasno Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?
Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и
Оформляйте по рефералке дебетку Всекарта(получите 100 грн. приветственного кешбэка). Подключаете кешбэк по категориям. Потом заказываете кредитку ВсеМожу от Ясно и получаете ещё кешбэк за коммуналку.[/quote]А коммуналка тут с оговорками, или любой платеж 4900 пройдет?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грнКокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX