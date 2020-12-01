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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2681268226832684>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:40

ingtrans пожалуй Вы правы. Такой к меня узкий и специфффффический взгляд на жизнь. Имея доступ к неконтролируемым ресурсам, решил для себя , что 500 грн кешбека мне удобнее , чем 175. Заметьте, не я один так решил - кто эту всю кашу заварил, тоже не дурак. Дал право выбора - каждому.
PS Дякую за сп1лкування и позиционирование рефок . :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:56

  ingtrans написав:
  Striker написав:
  _PORT_UA написав:Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?

Если оформили карту по рефке, то сначала сделайте покупку от 100 грн.

По рефке, но вижимо ж по Ясно, за которые 100 не положено.

Что то совсем запутали.
1. Если по рефке взять всекарту, оплатить от 100, получить по 100, по Ясно оформить всеможу - то по ней будет кб за комуналь?
2. Если по рефке взять всекарту, по Ясно оформить всеможу - то по ней будет кб за комуналь? 3. По всекарте оплатить от 100 и будет по 100? 4. Или можно оплатить от 100 по всеможу и будет по 100?
Простите, все смешалось ...
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:08

  _PORT_UA написав:Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?

прошу прощения, а в чем резон для банка или тут кто-то что-то не договаривает?
взять кредлимит и с него открыть депо?
я что-то упустил?
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  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:16

  anis написав:прошу прощения, а в чем резон для банка или тут кто-то что-то не договаривает?
взять кредлимит и с него открыть депо?
я что-то упустил?

Наверное имелось ввиду перевести деньги в другой банк и на депо. А так до конца февраля снятие нала и переводы с кредитки в грейсе.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:17

Goodman
Кстати, ссылки на разные вариации уровней кешбэка есть тут и тут. Где-то должен быть и третий вариант с 1% на продукты и 20 операциями на 175 грн, но мне он не попадался. Это очень похоже на разные варианты акций по Очевыгоде. Единственная странная штука - это изменение условий в боте, но не факт, что это не глюк бота (я с ним прилично и до этого помучался). К тому же у меня измененные условия появились только после выбора категории. До того я 2 или 3 раза заходил в раздел кешбэка, и условия были неизменными, а вот после выбора они изменились.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:21

Re: ПУМБ

Вот вариация на 1% продукты и 20 операций: https://pumb.ua/adv
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:24

Re: ПУМБ

  anis написав:А коммуналка тут с оговорками, или любой платеж 4900 пройдет?

Любой с МСС 4900
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:26

  unknownurl написав:Вот вариация на 1% продукты и 20 операций: https://pumb.ua/adv

Хм, интересно, что она
Отримуйте винагороду за свої покупки з кешбеком від ПУМБ та Visa!

У остальных нет Visa. Может еще есть и Mastercard.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:28

Re: ПУМБ

Давненько был клиентом банка и еле ушел))) вот думаю за этими всемогучимикартами стоит ли делать ещё один заход?
Вроде читаю ничего не смущает, или ПУМБ что-то да припрятал от замыленого глаза?
Настоящие "свинорылы" поделитесь инсайдом! Куда смотреть, от чего отказываться. Не ужели мог так сменить за 10 лет банк, не верю!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:29

  ingtrans написав:
  unknownurl написав:Вот вариация на 1% продукты и 20 операций: https://pumb.ua/adv

Хм, интересно, что она
Отримуйте винагороду за свої покупки з кешбеком від ПУМБ та Visa!

У остальных нет Visa. Может еще есть и Mastercard.

Кешбэк и по Визе и по Мастеркард
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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