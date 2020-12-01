Додано: Вів 01 гру, 2020 21:17

Кстати, ссылки на разные вариации уровней кешбэка есть. Где-то должен быть и третий вариант с 1% на продукты и 20 операциями на 175 грн, но мне он не попадался. Это очень похоже на разные варианты акций по Очевыгоде. Единственная странная штука - это изменение условий в боте, но не факт, что это не глюк бота (я с ним прилично и до этого помучался). К тому же у меня измененные условия появились только после выбора категории. До того я 2 или 3 раза заходил в раздел кешбэка, и условия были неизменными, а вот после выбора они изменились.