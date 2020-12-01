ingtrans пожалуй Вы правы. Такой к меня узкий и специфффффический взгляд на жизнь. Имея доступ к неконтролируемым ресурсам, решил для себя , что 500 грн кешбека мне удобнее , чем 175. Заметьте, не я один так решил - кто эту всю кашу заварил, тоже не дурак. Дал право выбора - каждому. PS Дякую за сп1лкування и позиционирование рефок .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
_PORT_UA написав:Ребята вот налили кредитный лимит. Я могу сразу эту денежку перевести на депозит, например? Сейчас же действует акция на льготное снятие? На перевод она тоже распространяется?
Если оформили карту по рефке, то сначала сделайте покупку от 100 грн.
По рефке, но вижимо ж по Ясно, за которые 100 не положено.
Что то совсем запутали. 1. Если по рефке взять всекарту, оплатить от 100, получить по 100, по Ясно оформить всеможу - то по ней будет кб за комуналь? 2. Если по рефке взять всекарту, по Ясно оформить всеможу - то по ней будет кб за комуналь? 3. По всекарте оплатить от 100 и будет по 100? 4. Или можно оплатить от 100 по всеможу и будет по 100? Простите, все смешалось ...
Goodman Кстати, ссылки на разные вариации уровней кешбэка есть тут и тут. Где-то должен быть и третий вариант с 1% на продукты и 20 операциями на 175 грн, но мне он не попадался. Это очень похоже на разные варианты акций по Очевыгоде. Единственная странная штука - это изменение условий в боте, но не факт, что это не глюк бота (я с ним прилично и до этого помучался). К тому же у меня измененные условия появились только после выбора категории. До того я 2 или 3 раза заходил в раздел кешбэка, и условия были неизменными, а вот после выбора они изменились.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Давненько был клиентом банка и еле ушел))) вот думаю за этими всемогучимикартами стоит ли делать ещё один заход? Вроде читаю ничего не смущает, или ПУМБ что-то да припрятал от замыленого глаза? Настоящие "свинорылы" поделитесь инсайдом! Куда смотреть, от чего отказываться. Не ужели мог так сменить за 10 лет банк, не верю!
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