Додано: Вів 01 гру, 2020 22:02

anis написав: коммуналку. коммуналку.

Подскажите пожалуйста только в такой последовательности необходимо пути держаться.И +100 только за дебетку по рефке дают, кредитка без плюшек будет или ее тоже по рефке за +100 можно взять, или тогда 10% на комуну не будет?[/quote]По 100 дают и за дебетку и за кредитку, но по кредитке тогда не будет 10% за коммуналку. Если хотите, чтобы по коммуналке был кешбэк по кредитке, её нужно оформлять по ссылке от Ясно и приветственного кешбэка не будет. На мой взгляд лучше первой оформить дебетку по рефералке, получить 100 грн. и подключить кешбэк с категориями, а потом сразу оформить Всеможу от Ясно.