Это я знаю, у самого Mastercard. Просто странно, что конкретно для этого одного варианта описания из трех в заголовке указана Visa. Может есть еще одно (четвертое) описание, где в заголовке указана Mastercard.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:33
Re: ПУМБ
Это я знаю, у самого Mastercard. Просто странно, что конкретно для этого одного варианта описания из трех в заголовке указана Visa. Может есть еще одно (четвертое) описание, где в заголовке указана Mastercard.
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:33
Страховок не парят, смс бесплатные,заводить и выводить деньги переводами Пумбовским сервисом бесплатно, СЭП на выход платный.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:38
Re: ПУМБ
Поменяйте v на m (должно получится
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:42
Мне так прислали:
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:55
Re: ПУМБ
Оформляйте по рефералке дебетку Всекарта(получите 100 грн. приветственного кешбэка). Подключаете кешбэк по категориям. Потом заказываете кредитку ВсеМожу от Ясно и получаете ещё кешбэк за коммуналку.[/quote]Подскажите пожалуйста только в такой последовательности необходимо пути держаться.
И +100 только за дебетку по рефке дают, кредитка без плюшек будет или ее тоже по рефке за +100 можно взять, или тогда 10% на комуну не будет, если кредитку по рефке брать, а не от ясно?
Категории только на дебетку есть? Или на кредитку тоже они идут? За покупки за границей кешбек капает?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:02
Коллеги, а по первой и второй категории, имеется ввиду "всё из списка категорий", или "вообще всё" (ну кроме конечно манисендов и т.п.).
Есть точка с mcc, которого нет в той табличке (не очень-то экзотический, обычный, абсолютно не свинорыльский, встречается в категориях у конкурентов) - вот за такое дадут 1-2% ?
Куры отправили читать табличку, типа "там ВСЁ". Но как мы знаем, их уровень "оставляет желать лучшего". Составили запрос "на уровень повыше", я думаю, что ответ дадут. Но может кто-то уже знает практику (хотя бы по вайбер-боту)?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:02
Re: ПУМБ
По 100 дают и за дебетку и за кредитку, но по кредитке тогда не будет 10% за коммуналку. Если хотите, чтобы по коммуналке был кешбэк по кредитке, её нужно оформлять по ссылке от Ясно и приветственного кешбэка не будет. На мой взгляд лучше первой оформить дебетку по рефералке, получить 100 грн. и подключить кешбэк с категориями, а потом сразу оформить Всеможу от Ясно.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 01 гру, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:05
Re: ПУМБ
Категории потом идут на все Ваши карты.
За заграницу по-идее тоже должен капать, но я не проверял.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:10
Re: ПУМБ
Лимит общий по кешбеку и % на картах
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:12
У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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