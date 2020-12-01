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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2682268326842685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:33

Re: ПУМБ

  velvet написав:Кешбэк и по Визе и по Мастеркард

Это я знаю, у самого Mastercard. Просто странно, что конкретно для этого одного варианта описания из трех в заголовке указана Visa. Может есть еще одно (четвертое) описание, где в заголовке указана Mastercard.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:33

  anis написав:Давненько был клиентом банка и еле ушел))) вот думаю за этими всемогучимикартами стоит ли делать ещё один заход?
Вроде читаю ничего не смущает, или ПУМБ что-то да припрятал от замыленого глаза?
Настоящие "свинорылы" поделитесь инсайдом! Куда смотреть, от чего отказываться. Не ужели мог так сменить за 10 лет банк, не верю!

Страховок не парят, смс бесплатные,заводить и выводить деньги переводами Пумбовским сервисом бесплатно, СЭП на выход платный.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:38

Re: ПУМБ

ingtrans написав:
  unknownurl написав:Вот вариация на 1% продукты и 20 операций: https://pumb.ua/adv

Хм, интересно, что она
Отримуйте винагороду за свої покупки з кешбеком від ПУМБ та Visa!

У остальных нет Visa. Может еще есть и Mastercard.
Поменяйте v на m (должно получится https://pumb.ua/adm) и будет для Мастера.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:42

  ingtrans написав:
  velvet написав:Кешбэк и по Визе и по Мастеркард

Это я знаю, у самого Mastercard. Просто странно, что конкретно для этого одного варианта описания из трех в заголовке указана Visa. Может есть еще одно (четвертое) описание, где в заголовке указана Mastercard.

Мне так прислали:
https://retail.pumb.ua/service/arqdp
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:55

Re: ПУМБ

velvet написав:
  anis написав:
velvet написав:[quote="5111602:anis"]Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут
https://www.pumb.ua/yasno
Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере
Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и

Оформляйте по рефералке дебетку Всекарта(получите 100 грн. приветственного кешбэка). Подключаете кешбэк по категориям. Потом заказываете кредитку ВсеМожу от Ясно и получаете ещё кешбэк за коммуналку.[/quote]Подскажите пожалуйста только в такой последовательности необходимо пути держаться.
И +100 только за дебетку по рефке дают, кредитка без плюшек будет или ее тоже по рефке за +100 можно взять, или тогда 10% на комуну не будет, если кредитку по рефке брать, а не от ясно?
Категории только на дебетку есть? Или на кредитку тоже они идут? За покупки за границей кешбек капает?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:02

Коллеги, а по первой и второй категории, имеется ввиду "всё из списка категорий", или "вообще всё" (ну кроме конечно манисендов и т.п.).

Есть точка с mcc, которого нет в той табличке (не очень-то экзотический, обычный, абсолютно не свинорыльский, встречается в категориях у конкурентов) - вот за такое дадут 1-2% ?

Куры отправили читать табличку, типа "там ВСЁ". Но как мы знаем, их уровень "оставляет желать лучшего". Составили запрос "на уровень повыше", я думаю, что ответ дадут. Но может кто-то уже знает практику (хотя бы по вайбер-боту)?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:02

Re: ПУМБ

  anis написав:Подскажите пожалуйста только в такой последовательности необходимо пути держаться.
И +100 только за дебетку по рефке дают, кредитка без плюшек будет или ее тоже по рефке за +100 можно взять, или тогда 10% на комуну не будет?

По 100 дают и за дебетку и за кредитку, но по кредитке тогда не будет 10% за коммуналку. Если хотите, чтобы по коммуналке был кешбэк по кредитке, её нужно оформлять по ссылке от Ясно и приветственного кешбэка не будет. На мой взгляд лучше первой оформить дебетку по рефералке, получить 100 грн. и подключить кешбэк с категориями, а потом сразу оформить Всеможу от Ясно.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 01 гру, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:05

Re: ПУМБ

  anis написав:Категории только на дебетку есть? Или на кредитку тоже они идут? За покупки за границей кешбек капает?

Категории потом идут на все Ваши карты.
За заграницу по-идее тоже должен капать, но я не проверял.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:10

Re: ПУМБ

velvet написав:
  anis написав:Категории только на дебетку есть? Или на кредитку тоже они идут? За покупки за границей кешбек капает?

Категории потом идут на все Ваши карты.
За заграницу по-идее тоже должен капать, но я не проверял.
Лимит общий по кешбеку и % на картах
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:12

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а по первой и второй категории, имеется ввиду "всё из списка категорий", или "вообще всё" (ну кроме конечно манисендов и т.п.).

Есть точка с mcc, которого нет в той табличке (не очень-то экзотический, обычный, абсолютно не свинорыльский, встречается в категориях у конкурентов) - вот за такое дадут 1-2% ?

Куры отправили читать табличку, типа "там ВСЁ". Но как мы знаем, их уровень "оставляет желать лучшего". Составили запрос "на уровень повыше", я думаю, что ответ дадут. Но может кто-то уже знает практику (хотя бы по вайбер-боту)?

У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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