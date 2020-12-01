Додано: Вів 01 гру, 2020 21:55

velvet написав: anis написав: velvet написав: [quote="5111602:anis"]Подскажите пожалуйста, карта оформленная тут

https://www.pumb.ua/yasno

Для 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты? [quote="5111602:anis"]Подскажите пожалуйста, карта оформленная тутДля 10% на коммуналку включает в себя ещё кешбек по категориям или это разные продукты?

Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере Это разные продукты, ищите кешбэк по категориям у себя в предложениях в Вайбере Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и Дело в том, что я только собираюсь зайти, вот и подумываю стоит ли оно, какую карту брать для максимального профита? Все ли здесь бесплатно, иметься ввиду что сразу надо отключить от чего отказаться и

Оформляйте по рефералке дебетку Всекарта(получите 100 грн. приветственного кешбэка). Подключаете кешбэк по категориям. Потом заказываете кредитку ВсеМожу от Ясно и получаете ещё кешбэк за коммуналку.[/quote]Подскажите пожалуйста только в такой последовательности необходимо пути держаться.И +100 только за дебетку по рефке дают, кредитка без плюшек будет или ее тоже по рефке за +100 можно взять, или тогда 10% на комуну не будет, если кредитку по рефке брать, а не от ясно?Категории только на дебетку есть? Или на кредитку тоже они идут? За покупки за границей кешбек капает?