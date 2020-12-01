Кешбек по категориям по картам общий на сумму до 500 грн. По коммуналке отдельно 300 грн. на Всеможу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:14
Кешбек по категориям по картам общий на сумму до 500 грн. По коммуналке отдельно 300 грн. на Всеможу.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:16
Спасибо.
Но больше интересует такая комбинация в варианте:
1. 1% на "всё"
2. 2% на "всё", кроме продуктов (рассчитываю на эту опцию)
Рассматриваю вариант "купить пакетик", но думал, может кто-то уже проверил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:16
Re: ПУМБ
Упс! Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:18
anis, по правилам за рефку можно получить только 1 раз, если что. Т.е. если получили за дебитку - то кредитка в пролёте (оформляйте "ясненько" )
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:26
Re: ПУМБ
Ещё ничего не получил.
Хотел к ним зайти, но Ахметка сопротивляется что-то. То не отпускал, теперь не хочет брать, обидчивый однако))
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:53
Я только что проверил. Выбрал вторую категорию и провел 10 грн. по "свинской" теме, МСС которой в списке нету (но это услуга из категории прочие). Чат бот отсалютовал начислением кишмиша в 20 коп. Так что та таблица чисто для "именных" категорий. Там где "все" и "все кроме продуктов" реально учавствуют все МСС (ну естественно кроме финансовых, квази кэша и т.п.).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:08
Re: ПУМБ
Можете, пожалуйста, сбросить ссылку на тарифы Всеможу в нормальном виде, как у других банков? Я нашел только суттєві умови, но там нет половины тарифицируемых услуг...
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:19
Re: ПУМБ
Не обязательно.
Онлайн покупка в ближайшем маркетплейсе 20ти 25-гривневых хреновинок заняла у меня утром 5 минут. На прогулке днем посетил сей маркетплейс и знаете... цвет хреновинок не подошел
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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