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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2682268326842685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:14

  anis написав:
velvet написав:
  anis написав:Категории только на дебетку есть? Или на кредитку тоже они идут? За покупки за границей кешбек капает?

Категории потом идут на все Ваши карты.
За заграницу по-идее тоже должен капать, но я не проверял.
Лимит общий по кешбеку и % на картах

Кешбек по категориям по картам общий на сумму до 500 грн. По коммуналке отдельно 300 грн. на Всеможу.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:16

  velvet написав:У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.

Спасибо.
Но больше интересует такая комбинация в варианте:
1. 1% на "всё"
2. 2% на "всё", кроме продуктов (рассчитываю на эту опцию)
Рассматриваю вариант "купить пакетик", но думал, может кто-то уже проверил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:16

Re: ПУМБ

Упс! Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:18

anis, по правилам за рефку можно получить только 1 раз, если что. Т.е. если получили за дебитку - то кредитка в пролёте (оформляйте "ясненько" :) )
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:26

Re: ПУМБ

Вкладчик1234 написав:anis, по правилам за рефку можно получить только 1 раз, если что. Т.е. если получили за дебитку - то кредитка в пролёте (оформляйте "ясненько" :) )
Ещё ничего не получил.
Хотел к ним зайти, но Ахметка сопротивляется что-то. То не отпускал, теперь не хочет брать, обидчивый однако))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:53

  Вкладчик1234 написав:
  velvet написав:У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.

Спасибо.
Но больше интересует такая комбинация в варианте:
1. 1% на "всё"
2. 2% на "всё", кроме продуктов (рассчитываю на эту опцию)
Рассматриваю вариант "купить пакетик", но думал, может кто-то уже проверил

Я только что проверил. Выбрал вторую категорию и провел 10 грн. по "свинской" теме, МСС которой в списке нету (но это услуга из категории прочие). Чат бот отсалютовал начислением кишмиша в 20 коп. Так что та таблица чисто для "именных" категорий. Там где "все" и "все кроме продуктов" реально учавствуют все МСС (ну естественно кроме финансовых, квази кэша и т.п.).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:08

Re: ПУМБ

Можете, пожалуйста, сбросить ссылку на тарифы Всеможу в нормальном виде, как у других банков? Я нашел только суттєві умови, но там нет половины тарифицируемых услуг...
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:19

Re: ПУМБ

  Goodman написав:это если работать на унитаз - то да. перспективы далекие

Не обязательно.
Онлайн покупка в ближайшем маркетплейсе 20ти 25-гривневых хреновинок заняла у меня утром 5 минут. На прогулке днем посетил сей маркетплейс и знаете... цвет хреновинок не подошел :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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