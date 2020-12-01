Вкладчик1234 написав:Коллеги, а по первой и второй категории, имеется ввиду "всё из списка категорий", или "вообще всё" (ну кроме конечно манисендов и т.п.).
Есть точка с mcc, которого нет в той табличке (не очень-то экзотический, обычный, абсолютно не свинорыльский, встречается в категориях у конкурентов) - вот за такое дадут 1-2% ?
Куры отправили читать табличку, типа "там ВСЁ". Но как мы знаем, их уровень "оставляет желать лучшего". Составили запрос "на уровень повыше", я думаю, что ответ дадут. Но может кто-то уже знает практику (хотя бы по вайбер-боту)?
У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.
velvet написав:У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.
Спасибо. Но больше интересует такая комбинация в варианте: 1. 1% на "всё" 2. 2% на "всё", кроме продуктов (рассчитываю на эту опцию) Рассматриваю вариант "купить пакетик", но думал, может кто-то уже проверил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
velvet написав:У меня по 6 категории, покупка с МСС котрого нет в таблице в зачет пошла.
Спасибо. Но больше интересует такая комбинация в варианте: 1. 1% на "всё" 2. 2% на "всё", кроме продуктов (рассчитываю на эту опцию) Рассматриваю вариант "купить пакетик", но думал, может кто-то уже проверил
Я только что проверил. Выбрал вторую категорию и провел 10 грн. по "свинской" теме, МСС которой в списке нету (но это услуга из категории прочие). Чат бот отсалютовал начислением кишмиша в 20 коп. Так что та таблица чисто для "именных" категорий. Там где "все" и "все кроме продуктов" реально учавствуют все МСС (ну естественно кроме финансовых, квази кэша и т.п.).
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Коллеги а как понять некоторый диссонанс который возникает между названием самой кэшбек-акции от Пумбы «Тепер та назавжди -кешбек із ПУМБ» с тем что предусмотренный срок действия акции состоящей из 6 этапов и длящейся с июля заканчивается 31.12.2020. То есть "назавжди" но только до конца 2020? Или программу продлят?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0