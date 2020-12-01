Вкладчик1234 написав:

из списка категорий

Коллеги, а по первой и второй категории, имеется ввиду "всё", или "вообще всё" (ну кроме конечно манисендов и т.п.).Есть точка с mcc, которого нет в той табличке (не очень-то экзотический, обычный, абсолютно не свинорыльский, встречается в категориях у конкурентов) - вот за такое дадут 1-2% ?Куры отправили читать табличку, типа "там ВСЁ". Но как мы знаем, их уровень "оставляет желать лучшего". Составили запрос "на уровень повыше", я думаю, что ответ дадут. Но может кто-то уже знает практику (хотя бы по вайбер-боту)?