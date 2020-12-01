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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2683268426852686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:16

  AVF написав:Можете, пожалуйста, сбросить ссылку на тарифы Всеможу в нормальном виде, как у других банков? Я нашел только суттєві умови, но там нет половины тарифицируемых услуг...

Тарифи на обслуговування...
Ctrl-F всеможу :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 2683268426852686
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