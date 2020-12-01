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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:16
Тарифи на обслуговування...
AVF написав:
Можете, пожалуйста, сбросить ссылку на тарифы Всеможу в нормальном виде, как у других банков? Я нашел только суттєві умови, но там нет половины тарифицируемых услуг...
Ctrl-F всеможу
... делайте хоть что-нибудь!
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