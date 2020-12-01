velvet написав:Кешбек по категориям по картам общий на сумму до 500 грн. По коммуналке отдельно 300 грн. на Всеможу.
уточните пожалуйста момент, по ссылке https://www.pumb.ua/yasno кто оформлял карту, она акций 10% кешбека только за услуги коммуналки от Ясно или все по 4900 в инете поддержка и в отделении уверяет что 4900 в пролете будет и только Ясно. Кто прав? кто уже получил и получает ли кешбек по 4900 не от Ясно
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MASolomko написав:У меня такое ощущение, что если рассрочка фактически не успела активироваться до РД, то сумма входит в погашение льготного периода.
Оплата коммуналки, которую я сделал 29 ноября. Запрос на активацию рассрочки был сделан 29 (через Viber) и 30 числа (через оператора). Провелась по счёту 1 числа, тогда же она активировалась. Вчера сумма этой операции вошло в сумму погашения в льготном периоде до 30 декабря.
Карточка переспала и утром уже всё чётко. Сумма отминусовалась от суммы погашения в льготном периоде.
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