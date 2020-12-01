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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2683268426852686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:16

  AVF написав:Можете, пожалуйста, сбросить ссылку на тарифы Всеможу в нормальном виде, как у других банков? Я нашел только суттєві умови, но там нет половины тарифицируемых услуг...

Тарифи на обслуговування...
Ctrl-F всеможу :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:02

Re: ПУМБ

  velvet написав:Кешбек по категориям по картам общий на сумму до 500 грн. По коммуналке отдельно 300 грн. на Всеможу.

уточните пожалуйста момент, по ссылке https://www.pumb.ua/yasno
кто оформлял карту, она акций 10% кешбека только за услуги коммуналки от Ясно или все по 4900 в инете
поддержка и в отделении уверяет что 4900 в пролете будет и только Ясно.
Кто прав?
кто уже получил и получает ли кешбек по 4900 не от Ясно
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:16

anis
Вам же уже вчера отвечали. Не думаю, что за прошедшее время что-то изменилось.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:17

Re: ПУМБ

anis
Поддержка тоже не читает условия акции (но мы-то тут грамотные сидим, писать даже умеем), а ведь в них прямо написано:
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.4. Не беруть участь в Акції:
3.4.4. Операції, здійснені в Точках продажу, які є відмінними від категорій Точок продажу, вказаних в Додатку 1.

Листаем условия акции до упора и видим табличку
Додаток № 1
Значення Категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця
Категорія - Комунальні послуги
Коди МСС - 4900


То есть, по всем операциям с МСС 4900 полагается 10% кишмиша в левую руку каждому, но не более 300 грн.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:19

Re: ПУМБ

Да сбила поддержка с толку
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:47

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:У меня такое ощущение, что если рассрочка фактически не успела активироваться до РД, то сумма входит в погашение льготного периода. :(
Оплата коммуналки, которую я сделал 29 ноября. Запрос на активацию рассрочки был сделан 29 (через Viber) и 30 числа (через оператора). Провелась по счёту 1 числа, тогда же она активировалась.
Вчера сумма этой операции вошло в сумму погашения в льготном периоде до 30 декабря.

Карточка переспала и утром уже всё чётко. Сумма отминусовалась от суммы погашения в льготном периоде.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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