Дасс, у новичков логин может быть номер мабилы и спец. текстовый пароль, генерируемый банкой.
Старички кадато могли свой текстовый логин придумать, до сих пор работает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:53
Дасс, у новичков логин может быть номер мабилы и спец. текстовый пароль, генерируемый банкой.
Старички кадато могли свой текстовый логин придумать, до сих пор работает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:08
Re: ПУМБ
clientage, я в августе сего года менял логин в виде телефона на текстовый. Это всё делается в отделении с пересозданием учётной записи.
Теперь вход работает и по логину, и по номеру телефона.
ps Я бы и не обратил внимания, если бы не сменил финномер ПУМБ.
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