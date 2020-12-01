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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2684268526862687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:53

  Intento написав:
  wtf написав:
  Intento написав:в отделении начинают морочить голову

можно сделать заказ карты в иб
Был бы их клиентом - конечно же так поступил. А как я понял, читая их Правила и Тарифы, там даже логин в web-банкинг на бумажных носителях прописывается.

Дасс, у новичков логин может быть номер мабилы и спец. текстовый пароль, генерируемый банкой.
Старички кадато могли свой текстовый логин придумать, до сих пор работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:08

Re: ПУМБ

clientage, я в августе сего года менял логин в виде телефона на текстовый. Это всё делается в отделении с пересозданием учётной записи.

Теперь вход работает и по логину, и по номеру телефона.

ps Я бы и не обратил внимания, если бы не сменил финномер ПУМБ. :D
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MASolomko
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