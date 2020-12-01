Дасс, у новичков логин может быть номер мабилы и спец. текстовый пароль, генерируемый банкой.
Старички кадато могли свой текстовый логин придумать, до сих пор работает
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:53
Дасс, у новичков логин может быть номер мабилы и спец. текстовый пароль, генерируемый банкой.
Старички кадато могли свой текстовый логин придумать, до сих пор работает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:08
Re: ПУМБ
clientage, я в августе сего года менял логин в виде телефона на текстовый. Это всё делается в отделении с пересозданием учётной записи.
Теперь вход работает и по логину, и по номеру телефона.
ps Я бы и не обратил внимания, если бы не сменил финномер ПУМБ.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:40
Колего, а скажіть, невже я оце з комуналлю пролітаю? Тут хтось казав, що кешбек на неї ще у боті треба якось активувати, чого я не робив. Де його шукати та чи правда це взагалі?
На розстрочку, доречі, від 500 грн пропозиції приходять. Умикати їх на 6 місяців у боті, буде безоплатно? Чи може якимось іншим чином (СМС/КЦ)?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:49
Подскажите, пожалуйста, как отсюда правильно безналом вывести гривну без комиссии и чтобы попасть под акционный льготный период? В отделении сказали, что льготный только при снятии нала, не уверен в этом
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:51
Re: ПУМБ
kreuz, кешбек Yasno-комуналь підключається автоматично разом із пропозиціями розстрочки на ці операції від 500 ₴. У Viber-боті підключаються кешбек за категоріями й партнерські кешбеки.
Розстрочки через Viber-бот на 6 місяців підключаються без мзди. Також їх можна підключити через КЦ, але в цьому випадку у Viber надходить повідомлення:
[quote=ПУМБ]Для покупки від 2020-11-ХХ YY:YY на суму ZZZZ.ZZ грн в Privat24 Kommunalka Dnipro UA активовано сервіс «Сплачуй частинами».
Оплата буде включена в обов’язковий платіж. Термін 12 міс., пільговий період 0 міс.
Деталі в
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:35
Выводите переводом в пумб-онлайн на карту любого банка. Не только при снятии нала,проверено на личном опыте.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:06
А вы смогли сделать текстовый логин по своему желанию или получили шото типа ib5674839?
Который для меня шо есть, шо нету.. Хотя один из своих первых абракадабра-логинов в Универсале я до сих пор помню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:18
Re: ПУМБ
Да, я так и сделал.
На листочке написал, потом подписал заявку. Менеджер в отделении всё сделала и в веб-версии через этот логин успешно вхожу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:27
Забавно что несмотря на то, что кэшбек по продуктам позже урезали до 1%, мне пока ещё считает по 3%. У всех так?
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