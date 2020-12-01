RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2684268526862687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:53

  Intento написав:
  wtf написав:
  Intento написав:в отделении начинают морочить голову

можно сделать заказ карты в иб
Был бы их клиентом - конечно же так поступил. А как я понял, читая их Правила и Тарифы, там даже логин в web-банкинг на бумажных носителях прописывается.

Дасс, у новичков логин может быть номер мабилы и спец. текстовый пароль, генерируемый банкой.
Старички кадато могли свой текстовый логин придумать, до сих пор работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33125
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2626 раз.
Подякували: 3894 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:08

Re: ПУМБ

clientage, я в августе сего года менял логин в виде телефона на текстовый. Это всё делается в отделении с пересозданием учётной записи.

Теперь вход работает и по логину, и по номеру телефона.

ps Я бы и не обратил внимания, если бы не сменил финномер ПУМБ. :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 08.03.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:40

  MASolomko написав:clientage, я в августе сего года менял логин в виде телефона на текстовый. Это всё делается в отделении с пересозданием учётной записи.

Теперь вход работает и по логину, и по номеру телефона.

ps Я бы и не обратил внимания, если бы не сменил финномер ПУМБ. :D

Колего, а скажіть, невже я оце з комуналлю пролітаю? Тут хтось казав, що кешбек на неї ще у боті треба якось активувати, чого я не робив. Де його шукати та чи правда це взагалі?

На розстрочку, доречі, від 500 грн пропозиції приходять. Умикати їх на 6 місяців у боті, буде безоплатно? Чи може якимось іншим чином (СМС/КЦ)?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:49

Подскажите, пожалуйста, как отсюда правильно безналом вывести гривну без комиссии и чтобы попасть под акционный льготный период? В отделении сказали, что льготный только при снятии нала, не уверен в этом
AVF
 
Повідомлень: 260
З нами з: 23.11.11
Подякував: 44 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:51

Re: ПУМБ

kreuz, кешбек Yasno-комуналь підключається автоматично разом із пропозиціями розстрочки на ці операції від 500 ₴. У Viber-боті підключаються кешбек за категоріями й партнерські кешбеки.

Розстрочки через Viber-бот на 6 місяців підключаються без мзди. Також їх можна підключити через КЦ, але в цьому випадку у Viber надходить повідомлення:
[quote=ПУМБ]Для покупки від 2020-11-ХХ YY:YY на суму ZZZZ.ZZ грн в Privat24 Kommunalka Dnipro UA активовано сервіс «Сплачуй частинами».
Оплата буде включена в обов’язковий платіж. Термін 12 міс., пільговий період 0 міс.

Деталі в https://online.pumb.ua[/quote]Представники божаться, що на період акції всім підключають розстрочки безкошні. Я перевірити не бажаю, бо до звернення подавав запит через Viber, а КЦ цих запитів не побачив — запропонували підключити. Дав згоду — отримав повідомлення, тестувати цей канал підключення не хочу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 08.03.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:35

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, как отсюда правильно безналом вывести гривну без комиссии и чтобы попасть под акционный льготный период? В отделении сказали, что льготный только при снятии нала, не уверен в этом

Выводите переводом в пумб-онлайн на карту любого банка. Не только при снятии нала,проверено на личном опыте.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:06

  MASolomko написав:clientage, я в августе сего года менял логин в виде телефона на текстовый. Это всё делается в отделении с пересозданием учётной записи.

Теперь вход работает и по логину, и по номеру телефона.

ps Я бы и не обратил внимания, если бы не сменил финномер ПУМБ. :D

А вы смогли сделать текстовый логин по своему желанию или получили шото типа ib5674839?
Который для меня шо есть, шо нету.. Хотя один из своих первых абракадабра-логинов в Универсале я до сих пор помню :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33125
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2626 раз.
Подякували: 3894 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:18

Re: ПУМБ

  clientage написав:А вы смогли сделать текстовый логин по своему желанию или получили шото типа ib5674839?
Да, я так и сделал.
На листочке написал, потом подписал заявку. Менеджер в отделении всё сделала :) и в веб-версии через этот логин успешно вхожу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 08.03.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:27

Забавно что несмотря на то, что кэшбек по продуктам позже урезали до 1%, мне пока ещё считает по 3%. У всех так?
Adast
 
Повідомлень: 219
З нами з: 04.06.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2684268526862687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, guntherhouse777, Water, wolt450, Тракторист і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91188)
02.12.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron