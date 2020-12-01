Обсуждали вчера, если когда выбрали было 3%, то будет 3%. Если в 6 категории было 10 платежей, будет 10 платежей.Adast написав:Забавно что несмотря на то, что кэшбек по продуктам позже урезали до 1%, мне пока ещё считает по 3%. У всех так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:49
Re: ПУМБ
Обсуждали вчера, если когда выбрали было 3%, то будет 3%. Если в 6 категории было 10 платежей, будет 10 платежей.
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