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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:49
Adast написав:Забавно что несмотря на то, что кэшбек по продуктам позже урезали до 1%, мне пока ещё считает по 3%. У всех так?
Обсуждали вчера, если когда выбрали было 3%, то будет 3%. Если в 6 категории было 10 платежей, будет 10 платежей.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:10
Коммунальные платежи по 6 категории считает?
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temjap4
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:12
temjap4 написав:
Коммунальные платежи по 6 категории считает?
Да, но вот пока не знаю, начисляется ли тогда отдельный КБ коммунальные платежи. Пока жду КБ по коммуналке, чтобы проверить.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:16
Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...
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V2
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25
V2 написав:
Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...
вы стали клиентом по рефералке?
попросите чела поделится с вами приглашением из чат бота
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Goodman
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:28
Goodman написав:
V2 написав:
Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...
вы стали клиентом по рефералке?
попросите чела поделится с вами приглашением из чат бота
Так, видимо, вайбер-бот есть, но категорий нет.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:29
Дійсно, бот без категорій!
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V2
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4
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- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 1185 раз.
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- Профіль
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1
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на тему
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