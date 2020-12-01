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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2685268626872688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:49

Re: ПУМБ

Adast написав:Забавно что несмотря на то, что кэшбек по продуктам позже урезали до 1%, мне пока ещё считает по 3%. У всех так?
Обсуждали вчера, если когда выбрали было 3%, то будет 3%. Если в 6 категории было 10 платежей, будет 10 платежей.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:10

Коммунальные платежи по 6 категории считает?
temjap4
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:12

  temjap4 написав:Коммунальные платежи по 6 категории считает?

Да, но вот пока не знаю, начисляется ли тогда отдельный КБ коммунальные платежи. Пока жду КБ по коммуналке, чтобы проверить.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:16

Re: ПУМБ

Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25

Re: ПУМБ

  V2 написав:Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...

вы стали клиентом по рефералке?
попросите чела поделится с вами приглашением из чат бота
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:28

  Goodman написав:
  V2 написав:Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...

вы стали клиентом по рефералке?
попросите чела поделится с вами приглашением из чат бота

Так, видимо, вайбер-бот есть, но категорий нет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:29

Дійсно, бот без категорій!
V2
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