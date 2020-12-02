У Вас получилось стать счастливым обладателем КБ по коммуналке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:14
У Вас получилось стать счастливым обладателем КБ по коммуналке?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:25
Мне удалось после очитки кеша Вайбера и перехода
сюда:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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