ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:14
MASolomko написав: BVA1 написав:
А есть такие пользователи, которые не получили КБ за коммуналку даже после обращения на горячку и оформления жалобы.
Есть. Жалоба подана, ожидаю результата.
У Вас получилось стать счастливым обладателем КБ по коммуналке?
Лестницу к небесам, Ты выбираешь сам!
BVA1
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:25
V2 написав:
Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...
Мне удалось после очитки кеша Вайбера и перехода
сюда:
https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:30
kreuz написав:
що кешбек на неї ще у боті треба якось активувати, чого я не робив. Де його шукати
в поддержке говорили что нужно в боте зайти главное меню - мои пропозиции - пропозиции партнеров - и тут должно быть ясно
незнаю работает ли на самом деле , нет новой карты чтобы проверить
wtf
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:36
wtf написав: kreuz написав:
що кешбек на неї ще у боті треба якось активувати, чого я не робив. Де його шукати
в поддержке говорили что нужно в боте зайти главное меню - мои пропозиции - пропозиции партнеров - и тут должно быть ясно
незнаю работает ли на самом деле , нет новой карты чтобы проверить
Працює
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:38
175Грн. по 6й категории за 15 платежей чат-бот подтвердил.
Чуток на комуналь оставлю на конец месяца. Но львиную-то долю КЛ надо на депо пристроить, дней на 60 с наилучшими %. Ведь шара же, да? И вообще что-то я очкую (с) Коллеги, колитесь, кто куда свои КЛ распихал? (КОКО дебит не рекомендовать - все под завязку уже).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:50
velvet написав:
Выводите переводом в пумб-онлайн на карту любого банка. Не только при снятии нала,проверено на личном опыте.
на старые карты распространяется льготный период на снятие/переводы или только на новые оформленные через ясно?
wtf
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