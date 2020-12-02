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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2686268726882689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:14

  MASolomko написав:
  BVA1 написав:А есть такие пользователи, которые не получили КБ за коммуналку даже после обращения на горячку и оформления жалобы.
Есть. Жалоба подана, ожидаю результата.

У Вас получилось стать счастливым обладателем КБ по коммуналке?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:25

  V2 написав:Яким чином можна отримати пропозиції щодо категорій для нового клієнта ПУМБа?
У вайбер-чаті щось нічого не пропонують ...

Мне удалось после очитки кеша Вайбера и перехода
сюда: https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:30

Re: ПУМБ

  kreuz написав:що кешбек на неї ще у боті треба якось активувати, чого я не робив. Де його шукати

в поддержке говорили что нужно в боте зайти главное меню - мои пропозиции - пропозиции партнеров - и тут должно быть ясно
незнаю работает ли на самом деле , нет новой карты чтобы проверить
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:36

  wtf написав:
  kreuz написав:що кешбек на неї ще у боті треба якось активувати, чого я не робив. Де його шукати

в поддержке говорили что нужно в боте зайти главное меню - мои пропозиции - пропозиции партнеров - и тут должно быть ясно
незнаю работает ли на самом деле , нет новой карты чтобы проверить


Працює
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:38

Re: ПУМБ

175Грн. по 6й категории за 15 платежей чат-бот подтвердил.
Чуток на комуналь оставлю на конец месяца.
Но львиную-то долю КЛ надо на депо пристроить, дней на 60 с наилучшими %.
Ведь шара же, да? И вообще что-то я очкую (с)
Коллеги, колитесь, кто куда свои КЛ распихал? (КОКО дебит не рекомендовать - все под завязку уже).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:50

Re: ПУМБ

  velvet написав:Выводите переводом в пумб-онлайн на карту любого банка. Не только при снятии нала,проверено на личном опыте.

на старые карты распространяется льготный период на снятие/переводы или только на новые оформленные через ясно?
wtf
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