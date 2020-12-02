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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2687268826892690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:49

Re: ПУМБ

kreuz написав:
  anis написав:
  temjap4 написав:Коммунальные платежи по 6 категории считает?

1,2,6 идут с коммуналкой

А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?
Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:46

Re: ПУМБ

а кто подскажет - где в ПУМБ рассрочки коммунальные увидеть? в мобильном, так понимаю, нет, в веб - почему-то тоже :(
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:58

Re: ПУМБ

cohan, в веб-версии после их фактического подключения. А это происходит после проводки операции по счёту.
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MASolomko
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