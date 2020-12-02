Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 07:49
Re: ПУМБ
Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:46
Re: ПУМБ
а кто подскажет - где в ПУМБ рассрочки коммунальные увидеть? в мобильном, так понимаю, нет, в веб - почему-то тоже
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:58
Re: ПУМБ
cohan, в веб-версии после их фактического подключения. А это происходит после проводки операции по счёту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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