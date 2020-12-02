Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 07:49
Re: ПУМБ
Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:46
Re: ПУМБ
а кто подскажет - где в ПУМБ рассрочки коммунальные увидеть? в мобильном, так понимаю, нет, в веб - почему-то тоже
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:58
Re: ПУМБ
cohan, в веб-версии после их фактического подключения. А это происходит после проводки операции по счёту.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 09:59
Re: ПУМБ
Коллеги а помогите решить "математическую задачку" от пумбы. Условия такие - разДрочками тут я никогда не пользовался и до ноября даже кредитки тут не имел. Но заимел. В итоге такое развитие событий:
- 1 ноября - одна трата на 22000. 1 декабря по карте висел ОМП и сумма к погашению чтобы оставаться в грейсе 22000.
- 1 декабря пополняю карту на 9058,2. По идее ОМП погашен - остаток к погашению в грейсе должен стать 12941,8. Но сумма еще не "переночевала" - поэтому пумб-онлайн светит пока все без изменений.
- 1 декабря делаю две траты (покупка) на 10 и 9048,2 грн. По второй сумме приходит предложение о рассрочке, которую я активирую. Но суммы еще не переночевали - поэтому пумб-онлайн светит пока все без изменений, но по идее сумма в грейсе не должна поменяться и к погашению должно быть 12941,8
- 3 декабря. Все суммы успешно "переночевали". Пумб онлайн светит отсутствие ОМП и сумму к погашению чтобы оставаться в грейсе... только 3893,60. Чисто математически получается что переведение суммы в рассрочку система восприняла как погашение части текущего долга. Но чисто по бухгалтерски никакой долг то не гасился, прихода денег на карту не было (приходной проводки не вижу). А чисто по человечески - не гасить лишних 9К с копейками в этом месяце хочеЦЦа, но не хочеЦЦа стать жертвой несовершенства пумбовских процедур если они вдруХ там что-то пересчитают в первых числах января и типа найдут ошибку. Я то скрин конечно сделал, но хочу получить ответ опытных ПУМБоводов: насколько это типична тут ситуация, что перевод суммы в рассрочку уменьшает долг для погашения задолженности прошлого периода для того чтобы оставаЦЦа в грейсе? А то может это вовсе не баг, а чисто пумбовская фича, а я кипишую
ЗЫ. Если я вдруХ ненароком "палю тему" - дайте знать - потру.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:26
А у меня свои два вопроса:
1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?
2) в день РД 30 числа кредитка гасится по правилам до 18 часов, а если это выходной день? В отделении мне говорили, что без разницы, но интересует как на самом деле?
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:50
Тянул на Пумбу с White Альфы, ОМП уменьшился на следующий день.
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