Додано: Чет 03 гру, 2020 09:59

Коллеги а помогите решить "математическую задачку" от пумбы. Условия такие - разДрочками тут я никогда не пользовался и до ноября даже кредитки тут не имел. Но заимел. В итоге такое развитие событий:- 1 ноября - одна трата на 22000. 1 декабря по карте висел ОМП и сумма к погашению чтобы оставаться в грейсе 22000.- 1 декабря пополняю карту на 9058,2. По идее ОМП погашен - остаток к погашению в грейсе должен стать 12941,8. Но сумма еще не "переночевала" - поэтому пумб-онлайн светит пока все без изменений.- 1 декабря делаю две траты (покупка) на 10 и 9048,2 грн. По второй сумме приходит предложение о рассрочке, которую я активирую. Но суммы еще не переночевали - поэтому пумб-онлайн светит пока все без изменений, но по идее сумма в грейсе не должна поменяться и к погашению должно быть 12941,8- 3 декабря. Все суммы успешно "переночевали". Пумб онлайн светит отсутствие ОМП и сумму к погашению чтобы оставаться в грейсе... только 3893,60. Чисто математически получается что переведение суммы в рассрочку система восприняла как погашение части текущего долга. Но чисто по бухгалтерски никакой долг то не гасился, прихода денег на карту не было (приходной проводки не вижу). А чисто по человечески - не гасить лишних 9К с копейками в этом месяце хочеЦЦа, но не хочеЦЦа стать жертвой несовершенства пумбовских процедур если они вдруХ там что-то пересчитают в первых числах января и типа найдут ошибку. Я то скрин конечно сделал, но хочу получить ответ опытных ПУМБоводов: насколько это типична тут ситуация, что перевод суммы в рассрочку уменьшает долг для погашения задолженности прошлого периода для того чтобы оставаЦЦа в грейсе? А то может это вовсе не баг, а чисто пумбовская фича, а я кипишуюЗЫ. Если я вдруХ ненароком "палю тему" - дайте знать - потру.