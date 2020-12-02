Додано: Чет 03 гру, 2020 10:55

Vorlon написав: А у меня свои два вопроса:



1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?

А у меня свои два вопроса:1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?

Vorlon написав: 2) в день РД 30 числа кредитка гасится по правилам до 18 часов, а если это выходной день? В отделении мне говорили, что без разницы, но интересует как на самом деле? 2) в день РД 30 числа кредитка гасится по правилам до 18 часов, а если это выходной день? В отделении мне говорили, что без разницы, но интересует как на самом деле?

Сразу использовать можно. У Пумба в его аппке реализован не р2р, а с2а - то есть деньги как бы на счету уже после операции. Плюс оплата проведется реально по счету через 1-2-3 дня.Но вот погашение задолженности льготного периода отображается в аппке не сразу - для этого пумбе надо чтобы оно "переночевало". Вообще-то по наблюдениям ПУМБа весь основной движ по счетам и учету ОМП и сопутствующих долгов проводит вечером и ночью. Но не в рабочее время точно. Экономят на электричестве?У ПУМБы для карточных операций нет деления на рабочие и нерабочие дни. Сужу по дебеткам и вкладам, все что положено - начислялось и зачислялось не зависимо от дня недели и праздников - вовремя - день-в-день