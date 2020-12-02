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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2688268926902691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:49

Re: ПУМБ

kreuz написав:
  anis написав:
  temjap4 написав:Коммунальные платежи по 6 категории считает?

1,2,6 идут с коммуналкой

А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?
Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:46

Re: ПУМБ

а кто подскажет - где в ПУМБ рассрочки коммунальные увидеть? в мобильном, так понимаю, нет, в веб - почему-то тоже :(
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:58

Re: ПУМБ

cohan, в веб-версии после их фактического подключения. А это происходит после проводки операции по счёту.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:59

Re: ПУМБ

Del
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 03 гру, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:26

А у меня свои два вопроса:

1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?

2) в день РД 30 числа кредитка гасится по правилам до 18 часов, а если это выходной день? В отделении мне говорили, что без разницы, но интересует как на самом деле?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:50

  Vorlon написав:1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?

Тянул на Пумбу с White Альфы, ОМП уменьшился на следующий день.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:55

  Vorlon написав:А у меня свои два вопроса:

1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?

Сразу использовать можно. У Пумба в его аппке реализован не р2р, а с2а - то есть деньги как бы на счету уже после операции. Плюс оплата проведется реально по счету через 1-2-3 дня.
Но вот погашение задолженности льготного периода отображается в аппке не сразу - для этого пумбе надо чтобы оно "переночевало". Вообще-то по наблюдениям ПУМБа весь основной движ по счетам и учету ОМП и сопутствующих долгов проводит вечером и ночью. Но не в рабочее время точно. Экономят на электричестве? ;)
  Vorlon написав:2) в день РД 30 числа кредитка гасится по правилам до 18 часов, а если это выходной день? В отделении мне говорили, что без разницы, но интересует как на самом деле?

У ПУМБы для карточных операций нет деления на рабочие и нерабочие дни. Сужу по дебеткам и вкладам, все что положено - начислялось и зачислялось не зависимо от дня недели и праздников - вовремя - день-в-день
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 03 гру, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:57

Re: ПУМБ

Flamingo, смотрите в веб-версии выписку по карте. Там увидите 3 записи по данной операции (сама операция, служебные: погашение и списание касательно рассрочки).
При чём, в середине месяца такого не было. Улучшения недавно что ли завезли.

ps Трите пост от греха подальше и наблюдайте за ситуацией.


Vorlon,
1) мне в отделении говорили, что после захождения суммы она должна переночевать. Я вчера карту пополнил СЭПом на сумму в льготном периоде. Инфа касательно оплаты ОМП и погашения суммы в льготном периоде обновилась сегодня.
Делал вчера 1 операцию — сумма не повлияла на сумму погашения в льготном периоде. Сделал вывод то, что мне говорили актуально для P2P.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:02

  MASolomko написав:Flamingo, смотрите в веб-версии выписку по карте. Там увидите 3 записи по данной операции (сама операция, служебные: погашение и списание касательно рассрочки).
При чём, в середине месяца такого не было. Улучшения недавно что ли завезли.

ps Трите пост от греха подальше и наблюдайте за ситуацией.


Записи вижу. Логику нет. Потер. Наблюдаю.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:23

така історія:
вчора ПУМБ додаток на вечір засвітив -36грн. по операції, яку я в реалі не робив. Баланс не змінився.
схожа операція на таку суму була ще 30.11. (кава з оплатою через ПОС)
сьогодні цей запис пропав
WTF?

ПС. І КБ до 10-го наступного - це, як правило, коли ?
stas_rst
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