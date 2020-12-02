Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 07:49
Re: ПУМБ
Сам не проверял, но поддержка уверяют, что нет.
Но в последние дни они многое говорили, что на деле оказывалось не верным.
Портмоне точно в зачёте.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:46
Re: ПУМБ
а кто подскажет - где в ПУМБ рассрочки коммунальные увидеть? в мобильном, так понимаю, нет, в веб - почему-то тоже
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:58
Re: ПУМБ
cohan, в веб-версии после их фактического подключения. А это происходит после проводки операции по счёту.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 09:59
Re: ПУМБ
Del
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 03 гру, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:26
А у меня свои два вопроса:
1) входящий p2p на кредитку, инициированный через приложение ПУМБа, сразу гасит задолженность льготного периода или средства должны переночевать (до следующего дня или следующего рабочего дня)? Иначе говоря, можно ли входящей суммой сразу воспользоваться или обождать?
2) в день РД 30 числа кредитка гасится по правилам до 18 часов, а если это выходной день? В отделении мне говорили, что без разницы, но интересует как на самом деле?
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:50
Тянул на Пумбу с White Альфы, ОМП уменьшился на следующий день.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:55
Сразу использовать можно. У Пумба в его аппке реализован не р2р, а с2а - то есть деньги как бы на счету уже после операции. Плюс оплата проведется реально по счету через 1-2-3 дня.
Но вот погашение задолженности льготного периода отображается в аппке не сразу - для этого пумбе надо чтобы оно "переночевало". Вообще-то по наблюдениям ПУМБа весь основной движ по счетам и учету ОМП и сопутствующих долгов проводит вечером и ночью. Но не в рабочее время точно. Экономят на электричестве?
У ПУМБы для карточных операций нет деления на рабочие и нерабочие дни. Сужу по дебеткам и вкладам, все что положено - начислялось и зачислялось не зависимо от дня недели и праздников - вовремя - день-в-день
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 03 гру, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:57
Re: ПУМБ
Flamingo, смотрите в веб-версии выписку по карте. Там увидите 3 записи по данной операции (сама операция, служебные: погашение и списание касательно рассрочки).
При чём, в середине месяца такого не было. Улучшения недавно что ли завезли.
ps Трите пост от греха подальше и наблюдайте за ситуацией.
Vorlon,
1) мне в отделении говорили, что после захождения суммы она должна переночевать. Я вчера карту пополнил СЭПом на сумму в льготном периоде. Инфа касательно оплаты ОМП и погашения суммы в льготном периоде обновилась сегодня.
Делал вчера 1 операцию — сумма не повлияла на сумму погашения в льготном периоде. Сделал вывод то, что мне говорили актуально для P2P.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:02
Записи вижу. Логику нет. Потер. Наблюдаю.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:23
така історія:
вчора ПУМБ додаток на вечір засвітив -36грн. по операції, яку я в реалі не робив. Баланс не змінився.
схожа операція на таку суму була ще 30.11. (кава з оплатою через ПОС)
сьогодні цей запис пропав
WTF?
ПС. І КБ до 10-го наступного - це, як правило, коли ?
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